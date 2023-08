Arrestato Trump, il mondo (editoriale) al contrario. Le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web, di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette

Stupro di Palermo, soluzioni, non ideologia

Si allungano gli echi gutturali e disgustosi di quello stupro di gruppo, un'intera nazione che ci si specchia e si domanda come si possa essere così brutali e disumani e poi erano così giovani, decollano i soliti inquinatori ideologici, utopie distopiche di mondi senza maschile, femministe radicali in sciacallaggio propagandistico.

Il mondo (editoriale) al contrario

Continua a svettare nelle classifiche di Amazon il pamphlet del Generale Vannacci, da scrittore non entro nel merito, ma non mi meraviglia che il libro più venduto non abbia un editore, è un libro autopubblicato e questo la dice lunga sul sistema editoriale italiano, che ha pubblicato libri ben peggiori, militarmente occupato com'è dagli inquisitori del pensiero unico e incapace di intercettare prodotti editoriali che non si facciano propaganda della nuova ideologia, ricordiamocelo quando dobbiamo scegliere un libro da leggere, o magari da regalare a un ragazzo in cerca di senso per la vita

Prigozhin è morto o forse no

E intanto il capo della Wagner Evgenij Prigožin è morto, o forse no, magari lo incontreremo quando andremo in vacanza in Sud Africa, o più probabilmente all'inferno, attori di una commedia tragica scritta con il sangue, verità e propaganda bellica, giochi di troni, troni di spade e mitra, Zar e Khan alleati e poi nemici, continua a soffiare il vento dell'ovest.

I Brics e il mondo bipolare

Il resto del mondo non sta a guardare, il resto del mondo vuole vivere senza Occidente, i cosiddetti Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) crescono e da gennaio accoglieranno anche Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, la frattura all'unità mercantile americana è oramai consumata, torneremo in un mondo bipolare, in tutti i sensi e vedremo quanto l'Italia sarà abile stavolta a mettere piedi ovunque.

Carlos Santana e la rivoluzione di dire che una donna è una donna

E come dar loro torto, considerando cos'è diventato l'Occidente, in subbuglio per una frase del leggendario Carlos Santana a un concerto: “Quando Dio ha creato me e te, prima che uscissimo dal grembo materno, tu sai chi sei e cosa sei. Più tardi, quando ne esci, vedi le cose e inizi a credere che potresti essere qualcosa di diverso che ti suona bene, ma sai che non è giusto. Perché una donna è una donna e un uomo è un uomo e basta", si sono subito alzati i roghi, “transfobico!”, “commenti insensibili!”, si è permesso di dire che una donna è una donna e un uomo è un uomo, Chesterton scriveva: “Fuochi verranno attizzati per testimoniare che due più due fa quattro. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate”, quei giorni sono arrivati.

Arrestato Trump

E intanto, dulcis in fundo, Donald Trump è stato arrestato nello Stato della Georgia per 13 accuse legate alle elezioni del 2020. Se pensavamo di avere un problema con la giustizia in Italia e che la persecuzione giudiziaria di Berlusconi fosse il limite ultimo dell'intromissione giudiziaria nella vita politica, prepariamo i popcorn, gli Stati Uniti a un anno dalle elezioni presidenziali sembrano voler superare qualunque limite e segnare nuovi record.