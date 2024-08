"Un caffè a 2 euro": ecco perché può scattare l'aumento

Ascolta ora 00:00 00:00

Entro pochi mesi prendere il caffè al bar potrebbe arrivare a costare addirittura 2 euro: a spiegare quali sono le motivazioni alla base di una previsione del genere è l'amministratore delegato di Illycaffè Cristina Scocchia, intervenuta nelle scorse ore al Meeting di Rimini durante il convegno "Il valore del lavoro: una ricerca urgente".

Un cambiamento che colpirebbe numerosissimi italiani, per i quali si tratta non solo di sorseggiare la tanto amata bevanda ma di compiere quasi un rituale quotidiano. Il mercato continua a presentare un conto pesante, col prezzo del caffé verde molto variabile ma tendente al rialzo costante nell'ultimo periodo. "Oggi il caffè verde costa 245 centesimi per libbra, il 66% in più dell’anno scorso, oltre il doppio rispetto a 3 anni fa" , spiega infatti Scocchia. Ecco spiegato, in sostanza, il motivo per cui il prezzo di una tazzina di caffè al bar è aumentato del 15% raggiungendo mediamente 1,50 euro in Italia. Purtroppo, tuttavia, le previsioni sono ancora peggiori: "Si stima che aumenterà ancora, e che possa arrivare a toccare i 2 euro nei prossimi mesi se queste pressioni rialziste sul costo del caffè verde, la materia prima, continueranno" , considera l'amministratore delegato di Illycaffè.

Ma qual è la causa di questo rincaro? A concorrere a creare questa condizione sono più motivazioni. Secondo Scocchia una delle principali è il cambiamento climatico, che entro il 2050 potrebbe portare a dimezzare i terreni coltivati. " Basti pensare a quanto sta succedendo in questi mesi" , precisa, dato che "si passa dalle piogge torrenziali in Brasile alla siccità in Vietnam" .

A minare l'intera filiera non è solo il clima, ma anche i problemi connessi alle difficoltà a sfruttare il canale di Suez, per via delle quali sono lievitati i costi di trasporto e i tempi delle consegne. Dall'inizio del 2024 gli attacchi degli Houti hanno causato difficoltà nella navigazione del canale, che resta tuttora la più veloce via di collegamento commerciale tra Europa e Asia. A subire contraccolpi è stata di certo anche l'importazione del caffè, soprattutto della varietà Robusta, una di quelle più coltivate e apprezzate.

"Nel biennio 2022/2023 i costi di produzione della Illycaffè sono aumentati del 17% ", rivela Scocchia, " ma abbiamo riversato a valle sui consumatori solo un terzo di questo aggravio dei costi (il 3% nel gennaio 2022 e il 3% nel gennaio 2023 ) ".

per aiutare i nostri clienti finali, sia B2B che B2C, ma evidentemente dovremo rivedere questa decisione se il trend rialzista dovesse perdurare".

Per ora non sono in programma ulteriori rincari, annuncia in conclusione l'amministratore delegato, "