De Sica vuole De Martino per un film, Meghan Markle flop su Netflix, Wanda vandalizza la Lamborghini

Weekend tempo di gossip. C'è chi tenta Stefano De Martino con il cinema (Christian De Sica), chi fa un buco nell'acqua con la sua serie (Meghan Markle), chi fa danni per promuoversi (Wanda Nara) e c'è chi si frequenta ma non in segreto (Katy Perry e Justin Trudeau).

La confessione di Christian De Sica: "Volevo Stefano De Martino per un film"

Tutti pazzi per Stefano De Martino. Da ballerino di "Amici di Maria de Filippi" a uomo più richiesto del momento. La Rai lo ha blindato con un contratto da fare invidia, Piersilvio Berlusconi ha provato a strapparlo alla concorrenza, tentandolo con la conduzione di Striscia la notizia e persino un grande attore e regista come De Sica lo avrebbe voluto come partner al cinema. Ma l'ex di Belen ha detto no. O meglio, il "no, grazie" è arrivato dal suo manager. A rivelarlo è stato proprio Christian De Sica sulle pagine di Gente: " E' intelligente, preparato, è pure giovane, il che è un bel vantaggio. Confesso che avrei voluto averlo come partner in un mio film, ma il suo agente ha preferito declinare: non ritiene che adesso debba fare cinema. Ci riproverò..." . Per il momento il cinepanettone "non s'ha da fare" poi si vedrà.

La serie di Meghan Markle su Netflix: "La meno vista tra i titoli sulla piattaforma"

Tempi duri per i Sussex. Netflix li ha scaricati, lasciando scadere il faraonico contratto da 100 milioni di dollari stipulato con Harry e Meghan per una serie di contenuti finiti sulla piattaforma di streaming. Che i format di Meghan siano stati un flop è cosa nota, ma ora a dirlo sono i dati forniti da Netflix. La serie "With love, Meghan" non è riuscita a classificarsi tra i trecento titoli più visti della piattaforma, piazzandosi a un deludentissimo 385simo posto. Un po' poco per chi, come i vertici di Netflix, sperava di fare incassi record con i volti di Harry e Meghan.

Wanda Nara, lo sfregio alla Lamborghini da oltre 200 mila euro per farsi pubblicità

Nel bel mezzo dello scandalo "revenge porn" - che la vede accusata da Mauro Icardi di avere diffuso un suo video intimo sui social per screditarlo - Wanda Nara fa una vera e propria "wandata". Parallelamente alla carriera di imprenditrice e conduttrice televisiva, l'argentina sta portando avanti anche un progetto musicale come cantante e per promuovere l'ultimo singolo ("Toxica" in collaborazione con Negro Dub e Maxi 2El Brother) ha deciso di fare un gesto eclatante, vandalizzando la sua Lamborghini rosa. La Huracán LP 610-4 Spyder, con la quale Wanda si era presentata all'ultima udienza di divorzio da Mauro Icardi in tribunale a Milano, è stata vittima della mano dell'argentina, che ha scritto il titolo della canzone sulla fiancata della lussuosa vettura (valore 200mila euro) con una bomboletta spray. "Toxica" la bomboletta o Wanda?

Katy Perry e Justin Trudeau, cena a lume di candela a Montreal

La coppia che non ti aspetti? Katy Perry e Justin Trudeau. Contro ogni pronostico (chi l'avrebbe mai detto) la popstar americana, fresca di rottura dall'attore Orlando Bloom, e l'ex primo ministro del Canada Justin Trudeau pare si stiano frequentando. La coppia è stata paparazzata in un ristorante di lusso a Montreal, una delle tappe del tour mondiale di Katy, e nelle immagini rubate dai fotografi Perry e Trudeau sono apparsi molto in sintonia. Del resto sono entrambi single (lui ha divorziato da Sophie Grégoire Trudeau nel 2023).

Di ufficiale non c'è ancora nulla, ma l'intimaa "Le Violon", locale di alta cucina dello chef Danny Smiles, e la romantica passeggiata nel parco Mount Royal parlano più delle dichiarazioni ufficiali.