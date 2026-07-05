Il calciatore Armando Izzo rapinato: i ladri gli puntano la pistola al volto e gli portano via l'orologio di lusso

Paura per Armando Izzo, vittima di una rapina a mano armata mentre passeggiava sul lungomare di Terracina, celebre e frequentatissima meta turistica in provincia di Latina.

Stando a quanto riferito da Il Mattino, il calciatore dell'Avellino è stato aggredito in pieno pomeriggio da due malviventi che, dopo averlo raggiunto alle spalle gli hanno puntato una pistola al volto. Il difensore napoletano, legato sentimentalmente alla showgirl Raffaella Fico, non ha avuto alcuna possibilità di reagire od opporre resistenza, data la fulmineità dell'azione compiuta ai suoi danni: tenuto sotto scacco dall'arma da fuoco rivoltagli contro, al calciatore non è rimasto altro da fare che consegnare ai rapinatori il costoso Patek Philippe che portava in quel momento al polso. Raggiunto il loro obiettivo, i due malviventi si sono allontanati rapidamente dal posto, facendo perdere le proprie tracce e lasciando il giocatore sotto choc.

Superato il più che comprensibile trauma iniziale, Izzo ha contattato le forze dell'ordine per raccontare l'accaduto e sporgere denuncia. Ora gli investigatori stanno analizzando i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza installate nei pressi della zona della rapina con la speranza di riuscire a identificare i responsabili. Nonostante la brutta avventura, il difensore dell'Avellino, in genere particolarmente attivo sui suoi profili social, ha scelto di non parlare pubblicamente dell'accaduto.

Negli ultimi post pubblicati su Instagram non c'è traccia della disavventura vissuta: recentemente il 34enne ha preferito condividere coi suoi follower delle immagini che testimoniano una ritrovata