Caos ai controlli in aeroporto: cos’è il Belt Bumping e come evitarlo

Tutti noi conosciamo la lunga procedura da seguire, una volta arrivati in aeroporto, per accedere all'area di imbarco e poi all'aereo: è necessario raggiungere i controlli di sicurezza, rimuovere monili e cinture, scarpe pesanti e apparecchi elettronici. Si recupera poi il biglietto, si mettono in bella vista pc e altri eventuali apparecchi. Infine, si sistema valigia e giubbotto nelle apposite vasche che devono passare attraverso lo scanner a raggi X per bagagli.

Insomma, si tratta di una serie di operazioni che richiedono un po' di tempo, e che vengono spesso e volentieri viste come un fastidio, specie da chi è in serio ritardo. Se poi a questo aggiungiamo anche una lunga fila, lo stress è servito. Ciò tuttavia non giustifica il fenomeno che si sta sempre più diffondendo negli aeroporti di tutto il mondo. Stiamo parlando del belt bumping. Di cosa si tratta? Si chiama belt bumping la spiacevole pratica di alcuni viaggiatori di lasciare la vaschetta di plastica vuota sul nastro trasportatore dopo aver recuperato i propri effetti personali. La vaschetta, restando sul rullo, crea in poco tempo un ingorgo che va a rallentare il flusso dei bagagli che vengono dopo. Questo porta a fastidiosi rallentamenti, con gli altri viaggiatori, o il personale dell'aeroporto, costretti a rimuovere le vasche.

Riporre il contenitore una volta usato è un gesto di buona educazione e di rispetto verso gli altri. In aeroporto si trovano diversi cartelli che ricordano di farlo, eppure si sta sempre più diffondendo la brutta abitudine di lasciare le vaschette sul rullo. Chi lo fa, agisce così perché ha fretta e vuole liberarsi il prima possibile dell'incombenza, ma non pensa che altri possano trovarsi nella sua stessa situazione, o peggio. Magari dietro di lui/lei c'è qualcuno che ha veramente molta fretta, che rischia davvero di perdere l'aereo, e che a causa sua farà ancora più tardi. Ad ogni modo, ritardo o non ritardo, si tratta di una questione di educazione e di civiltà.

Sui social se ne parla sempre di più.

Ci sono moltissimi video che mostrano episodi di belt bumping. Qualcuno fornisce anche dei, in cui si mostra in che modo impilare velocemente i vari contenitori per liberare il nastro scorrevole e proseguire.