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Caso Roggero, sequestrati 50mila euro per i risarcimenti. La moglie: "Mario sta bene"

Mariangela Sandrone e le quattro figlie del gioiellieri condannato a quasi 15 anni di reclusione hanno fatto visita all'uomo in carcere

Caso Roggero, sequestrati 50mila euro per i risarcimenti. La moglie: "Mario sta bene"
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Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, lasciando il carcere di Bollate, in cui il marito è detenuto da venerdì scorso ha riferito ai giornalisti: "Mario sta bene, compatibilmente con l'ambiente". Insieme a lei sono state a trovare il gioielliere di Grinzane Cavour (condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo), anche le quattro figlie della coppia. "Siamo tranquilli, è tutto a posto. Mi ha fatto una buona impressione", ha riferito in aggiunta la donna, al termine della visita, durata oltre quattro ore.

A chi le chiedeva della solidarietà espressa al gioielliere da Elon Musk, la signora Sandrone ha risposto: "Addirittura". Poi è salita sulla sua auto assieme alle figlie. La procura generale di Torino, intanto, ha già provveduto al sequestro conservativo di 50mila euro, a garanzia delle spese di giustizia, su un conto corrente estero intestato ai coniugi. Lo scrive la stessa la procura in un comunicato volto a "chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni", dopo la condanna definitiva.

La notizia era già nota prima della celebrazione del processo di appello a Torino. Il tribunale del Riesame aveva disposto l'applicazione del divieto di espatrio per Roggero.

Gli accertamenti sul conto erano partiti da un'informativa della Guardia di finanza nella quale risultava che il gioielliere aveva disposto il bonifico, aperto per sostenere le sue spese legali e i risarcimenti alle parti lese, destinandolo ad un conto tunisino.

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