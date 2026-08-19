Le marmotte finiscono su OnlyFans: ecco perché

Eccezionalmente, anche i minori possono avere un profilo e osservarne i contenuti didattici: no, non è uno scherzo ma le marmotte americane, nel dettaglio quelle dal ventre giallo che tecnicamente si chiamano “Marmota flaviventris” sono sbarcate su OnlyFans. In questo caso, la loro piattaforma è aperta a tutti ed è chiamata OnlyMarms.

I perché della scelta

La strana ma vincente idea che ha già raccolto migliaia di followers e soprattutto migliaia di dollari è nata perché l’amministrazione Trump ha tagliato i fondi per la ricerca, in pratica parliamo di milioni di dollari in meno in tre anni, con ben tre richieste respinte da parte della National Science Foundation, agenzia federale americana che sostiene Scienza e Ingegneria in tutti gli stati americani.

Parallelamente, anche la Ucla (Università della California) che studia da decenni i comportamenti della marmotta dal ventre giallo, ha ottenuto tagli federali per un totale di quasi 200 milioni di dollari.

Quali sono i contenuti

Ovviamente l’account OnlyMarms è gratuito per tutti gli utenti, i quali possono lasciare una donazione se interessati a finanziare la ricerca ma non è richiesto alcun abbonamento. Chi si iscrive può vedere le marmotte che entrano ed escono dalle tane, che si rincorrono, i suoni che emettono come richiami. Il gruzzoletto di dollari è già a buon punto, secondo alcune stime ne sono stati raccolti alcuni migliaia.

I ricercatori spiegano che i dati raccolti fino a questo momento sono fondamentali perché durano da decenni, precisamente dal 1962, il secondo studio più lungo al mondo su mammiferi marcati individualmente. Andrebbe tutto in fumo se gli studi si fermassero adesso visto che si tratta di ricerche a lungo termine che documentano i cambiamenti di questi animali che avvengono nell’arco di generazioni. L’account di OnlyMarms è stato ideato da Daniel Blumstein, professore di ecologia e biologia evolutiva all’Ucla.

Emily Renkey, studentessa laureata nel laboratorio di Blumstein e creatrice fisica della piattaforma, usa i filmati per spiegare il comportamento degli animali,offrendo agli spettatori una buona dose di Scienza.

Sebbene soltanto con OnlyMarms non potrà, a lungo termine, continuare a finanzare (da sola) la ricerca, per ora i ricercatori si stanno arraggiando con quello che hanno a disposizione sperando che i loro contenuti possano raggiungere un pubblico sempre più vasto da permettere, al loro reality show scientifico di lunga data, di continuare a essere trasmesso.