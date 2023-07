Che rosicata per il Pd, lo spogliarello birichino e Zaki: quindi, oggi…

- Odio le ricorrenze. Ma quelle sulla lotta alla mafia sono senza dubbio le peggiori. Tutti a riempirsi la bocca di anti-mafia, soprattutto al Sud, e poi chissà come mai non la si riesce mai a estirpare. Quindi non parlaremo delle polemiche attorno al ricordo di Borsellino.

- Antonella Viola racconta che secondo uno studio israeliano nella guerra al Covid non ha influito solo il numero di dosi o il tipo di prodotto inoculato, ma anche l’orario. Se l’hai fatto prima delle 16, funzionava meglio. Ora: mi dite poi come fate a non immaginare che si producano dei complottismi e che la gente inizi un po’ a pensare che l’avete presa per i fondelli?

- È morto Andrea Purgatori e me ne dispiace. Il che mi ha permesso di rileggere qualcosa sulla strage di Ustica, di cui lui è stato uno dei giornalisti più interessanti ai fatti. Sapete qual è la cosa curiosa? Che esistono due associazioni: una dei familiari delle vittime, che ringrazia Purgatori per le sue inchieste tese a dimostrare che l’aereo fu abbattuto da un missile o comunque da un aereo nemico; un’altra dal nome “Verità su Ustica” presieduta da Giuliana Cavazza che da anni va dicendo che “le tesi giornalistiche e cinematografiche sostenute da Purgatori non sono supportate da alcun dato tecnico” e anzi “sono state smentite categoricamente dalle sentenze penali”. Credo che su certi argomenti dovranno riprendere i mano i documenti persone che non hanno mai vissuto dal vivo, o nella cronaca, quei fatti. Unico modo per poterli analizzare davvero senza trasporto emotivo.

- Pare che il Pd voglia fare “all in” sul salario minimo. Piccolo problema: riguarda una platea esigua, molto esigua, di persone. Quindi sarà anche una battaglia di principio, sicuramente migliore di quella sull’utero in affitto, ma è perdente. Non scalda i cuori. E i sondaggi lo dimostrano.

- Sulla questione Santanchè, leggere la ricostruzione della catena di ritardi e disguidi che hanno permesso a una notifica dell’avviso di garanzia di partire “solo il 12 luglio” pur essendo rimasta ferma dal 31 marzo al 23 giugno. In mezzo c’è stato l’Ufficio del Gip che ha consegnato la notifica di proroga delle indagini quasi tre mesi dopo la richiesta del pm; e soprattutto le ferie dell’ufficiale giudiziario cui era stata assegnata, che ne hanno ritardato ancora l’invio fino al 12 luglio. Senza dimenticare che la raccomandata non pare ancora essere arrivata. Ora, pensate quello che volete. Ma non vi sembra che una riforma del sistema sarebbe gradita?

- Ps: la cosa incredibile è questa. Che una comunicazione ufficiale per uscire dagli uffici della procura di Milano secondo i crismi della regolarità, e raggiungere dunque l’indagato, ci mette quasi quattro mesi. Ma a finire sui giornali, chissà come mai, queste notizie sono sempre rapidissime.

- Sondaggio inutile di Repubblica. Domanda agli intervistati: lei è favorevole o contrario a lasciare il reto di concorso esterno in associazione mafiosa così come è oggi? Risposta del 74%: sì, certo. Ma sarei curioso di sapere quanti di questi geni del diritto abbiano un’idea di cosa consista il reato di cui sono così convinti sostenitori. Scommettiamo? 2%.

- Ragazzi, io sono innamorato. Sono innamorato della signora pensionata che alla festa dell’Unità di Rimini, senza dirlo al partito, ha preso una tinozza rossa, s’è denudata davanti ai “compagni” armati di panino con la salsiccia e ha improvvisato una sorta di burlesque. Poi ha pure detto che l’ha fatto “per mandare un messaggio” sui diritti delle donne o qualcosa del genere. Sciocchezze. Era solo un momento godereccio. E ha fatto bene: bisogna un po’ svecchiare quei vecchi compagni bacchettoni. Però una domanda la faccio: secondo voi, se alla kermesse di Forza Italia qualcuno avesse improvvisato un balletto sexy, quanti litri di inchiostro avrebbero versato le Concita e le Murgia per biasimare l’uso sessista del corpo delle donne?

- Ah, quindi dopo anni di proclami e appelli da parte di Pd&soci, alla fine ad “ottenere" la grazia per Zaki da Al Sisi è il governo Meloni. Che smacco per Elly Schlein e compagnia.

- Rileggo le dichiarazioni di ieri. Conte: “Ci aspettiamo azione dal governo su Zaki”. Sbam, il giorno dopo è libero. Schlein: “Il governo si attivi con tutti gli strumenti per ottenere la liberazione. Chiediamo al ministro Tajani di venire a riferire in aula”. Sbadabam: il giorno dopo lui viene graziato. Santapupazza che brutto rospo da mandare giù.

- Ah quindi, dopo tutte le polemiche, le veline sui giornali, i colloqui al Colle eccetera eccetera, il presidente della Repubblica ha firmato il decreto Nordio che cancella l’abuso d’ufficio senza colpo ferire. Cioè senza neppure un commentino. Ne deduciamo, dunque, che il ministro della Giustizia non ha scritto lì dentro nulla di così tremendo, no?

- Sono saltato sulla sedia leggendo la prima pagina della Stampa. Riporto integralmente il titolone di apertura: “Battaglia sul salario minimo. Schlein: vogliono gli schiavi”. E nella breve che presenta gli speciali da pagina 6 a pagina 11 (pensate voi, per il salario minimo…) si legge: “La leader del Pd attacca: “Vogliono gli schiavi””. Così, virgolettato. Ora: Elly che accusa la destra di volere la schiavitù è una cosa grossa, enorme, un'accusa infamante. Una notizia bomba che ieri deve essermi sfuggita. Poi però vai a leggere il pezzo all’interno e la parola “schiavi” non compare mai. Mai. Direte: sarà stato un riassunto infelice. Sì, forse. Ma l’hanno virgolettato, cribbio. Ma questi qui non sono quelli che ogni due per tre fanno la morale giornalistica a chi mette una parolina fuori posto (vedi caso Facci)? Il mio caro Ordine (si fa per dire) non ha proprio nulla da dire?

- Una società, elogiata in pompa magna da tutti i media per aver “abolito l’orario di lavoro” (ognuno andava in ufficio quando gli pareva) è fallita schiacciata da milioni di debiti. Non pagava gli stipendi da mesi. Mi sa che aveva abolito pure la retribuzione.