"Ci deve 190 mila euro", Reinhold Messner accusato di non pagare l'affitto per il Museo nelle Nuvole

Spinosa controversia legale per Reinhold Messner, accusato dal Comune di Cibiana di Cadore (Belluno) per il mancato pagamento dell'affitto del Messner Mountain Museum Dolomites, meglio conosciuto come "Museo nelle Nuvole". Stando all'amministrazione comunale, lo scalatore non pagherebbe la cifra dovuta dal 2014, accumulando un debito che ammonta a ben 190 mila euro.

Una vicenda incresciosa che vede come protagonista il più grande alpinista di tutti i tempi.

Il Museo nelle Nuvole si trova sulla vetta del Monte Rite, a ben 2.181 metri di altitudine, e fa parte del territorio del Comune di Cibiana di Cadore. Viene considerato come uno dei musei più spettacolari esistenti proprio per la sua particolare posizione panoramica.

Ubicato all'interno di un ex forte della Prima guerra mondiale, debitamente restaurato, è stato inaugurato nel 2002 e fa parte di uno dei sei musei del circuito Messner dedicati all'alpinismo. Stando all'accordo di locazione, doveva essere pagato un canone annuo di 5 mila euro, tuttavia, dal 2014, i versamenti si sarebbero interrotti e si è venuto a creare un debito ampio come una voragine. Da qui il contenzioso.

Il Comune, infatti, esige sia i presunti canoni arretrati che il versamento delle penali maturate in questi ultimi anni. A seguito delle dimissioni del sindaco Sandro Gerardi è stato nominato il commissario prefettizio Antonio Russo – il Comune, infatti, è stato commissariato. Russo avrebbe presentato formale richiesta di pagamento per quei 190 mila euro che dovrebbero tornare nelle casse comunali.

Nessuna dichiarazione, almeno per adesso, da parte di Reinhold Messner. Pare che l'alpinista, che attualmente si trova all'estero, abbia deciso di lasciare tutto nelle mani del suo avvocato.

La vicenda ha destato non poche preoccupazioni. C'è infatti il rischio che il Comune proceda con lo sfratto della sede museale, cosa che danneggerebbe il turismo.

Il museo, infatti, rappresenta una delle attrazioni principali della zona. Ogni anno tantissimi visitatori, sia italiani che stranieri, raggiungono il Museo nelle Nuvole per la sua posizione straordinaria, attratti dal panorama mozzafiato.