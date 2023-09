Elon Musk contro i comunisti, la Ferragni contro i maschi, le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web, di seguito alcuni dei fatti più cliccati della settimana rivisitati e corretti.

The Witcher gay

Propaganda, propaganda, propaganda, se guardiamo l'ultima stagione appena uscita di una serie TV fantasy (che era) bella e di successo come the Witcher troviamo solo quello, propaganda, con quell'improbabile presenza continua e costante di personaggi insensatamente ostentati come transessuali, il bardo seduttore che diventa serenamente fluido e omosessuale e occhi attenti si rendono conto che la trama non importa più, l'unico scopo è normalizzare la fluidità sessuale nelle nuove generazioni, liberiamo il fantasy dalla propaganda.

La leadership del Generale Vannacci

Il protagonista delle cronache continua ad essere lui, il generale Vannacci, che in tema di propaganda fluida ha scritto una parte importante del suo libro, acquisendo un nuovo nastrino sulla sua divisa, quello di “omofobo”, è curioso come in poche settimane sia riuscito a diventare la persona di cui si parla di più, sarà anche che in un paese in crisi di leadership la figura di un generale affascina, chissà dove tutto questo porterà.

Morgan omofobo o violento?

E Morgan ha insultato pesantemente il pubblico, reo di avergli chiesto una canzone di Battiato, ma la cosa curiosa è che dopo averne dette da forca e da galera, con una violenza inaudita, il problema per cui si scusa è solo una parola fra le tante, proprio quella che lo caratterizza come omofobo e non tutto il resto e siamo ancora lì, non sarà che il generale Vannacci nel suo capitolo sulla propaganda organizzata dei gruppi di potere abbia aperto ai più una nuova via interpretativa?

La Francia vieta un altro abito islamico

E intanto la Francia vieta l'abaya nelle scuole, un abito in uso nel golfo persico, indumento che si aggiunge alla lista degli abiti islamici vietati nelle scuole francesi, cartapesta per coprire la più elementare delle realtà, ossia che la Francia è già un paese a maggioranza islamica e lo è per sua scelta e finché non lo accetterà continuerà ad alimentare quel fuoco sotterraneo che prima o poi la farà bruciare definitivamente.

Elon Musk e twitter contro i comunisti

In una sua biografia che sta per uscire, Elon Musk svela che dietro alla sua acquisizione di twitter c'è un episodio che l'ha toccato personalmente, un suo figlio, poi diventato transessuale, è stato indottrinato in una scuola di Los Angeles ad odiare i ricchi, con la conseguenza che ha finito per odiare il padre, ora tutti i piani sono più chiari e più chiaro è lo stato di confusione in cui versa l'America.

La Ferragni contro Giambruno e gli uomini

E i social traboccano di commenti sulla frase di Andrea Giambruno: “Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”, frase che nel mondo del buonsenso di cui parla il Generale Vannacci sembrerebbe scontata, ma no, le femministe maschiofobiche insorgono e la loro paladina Chiara Ferragni riposta questo commento: “non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”, sarà per quello che ha sposato Fedez.