EuroJackpot, il racconto del vincitore di 923mila euro

Presentata per l’incasso la vincita con 1 punto 5+1 a Eurojackpot da 923.584,20 euro conseguita durante il concorso n. 46 di venerdì 5 giugno 2026. La vincita è stata realizzata a Pistoia presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Viale Pacinotti, 86 e la combinazione vincente è stata: 21 – 23 – 44 – 47 – 50 + Euronumeri 1 – 7.

Ecco la storia di “Pig”, il nome di fantasia scelto dal pensionato che ha vinto, un uomo riservato, abituato a vivere con moderazione e discrezione. Non ama particolarmente socializzare quando gioca e, proprio per questo, sceglie spesso ricevitorie diverse entrando senza una destinazione precisa per concedersi il tempo di una pausa tranquilla davanti a un caffè perché la sua è una vita scandita da abitudini semplici, dalle passioni per la cucina e il giardinaggio e dal desiderio di prendersi cura della propria famiglia.

“Il giorno che ho giocato la schedina vincente è stata una giornata come tante altre - racconta -. Da pensionato ho la fortuna di non avere fretta e di potermi prendere il mio tempo”. La combinazione scelta ha un significato speciale: i numeri erano legati alla sua famiglia, alle date di nascita delle persone più importanti della sua vita. La scoperta della vincita è arrivata a casa, controllando i numeri sulla app. Un momento che lo ha lasciato incredulo: “Sono rimasto fermo, quasi attonito. Non riuscivo a crederci. La prima persona con cui ho condiviso questa emozione è stato mio figlio”.

Nonostante la sorpresa, Pig ha affrontato la situazione con la lucidità che lo contraddistingue. Ha custodito con attenzione la ricevuta, riponendola in un armadio di casa e ha deciso di procedere rapidamente con tutte le pratiche necessarie per la riscossione. “La vita mi ha insegnato a gestire le emozioni. Certo, una notizia così ti colpisce, ma bisogna mantenere la calma e fare le cose per bene”, continua Pig e la vincita non è un punto di arrivo, ma un modo per guardare con maggiore serenità al futuro dei propri familiari.

Tra i suoi desideri c'è quello di aiutare i figli, contribuendo all'acquisto di una casa, senza dimenticare le sorelle e gli altri parenti: “Il mio obiettivo è semplice: essere più tranquillo e poter dare una mano alle persone a cui voglio bene”. Nel frattempo, la sua quotidianità non è cambiata. Restano le passioni di sempre, il tempo dedicato alla cucina, il giardinaggio e quella vita semplice che continua a rappresentare il suo equilibrio.

In tema di vincite da segnalare che nel concorso SuperEnalotto n. 109 di giovedì 9 luglio la Bacheca dei Sistemi Sisal, grazie al sistema “POVERELLO 5.0” dal costo complessivo di 315 euro ha realizzato una vincita complessiva di 81.956,80 euro mentre il Jackpot a disposizione per il concorso di domani sera martedì 14 luglio 2026 è di 193,6 milioni.

Attraverso la Bacheca sono state vendute 63 quote da 5 euro e ciascuna ha realizzato una vincita pari a 1.301,40 euro.

Delle 63 quote vendute 7 sono state acquistate attraverso il canale online, le restanti 56 nelle ricevitorie distribuite in tutta Italia, confermando una vincita diffusa, capillare e condivisa. La combinazione vincente è stata: 9 - 17 - 20 - 31 - 40 - 79 - J 58 - SS 47.