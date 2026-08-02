Estate con i nostri amici a quattro zampe: oltre 6 milioni di italiani in vacanza con cani e gatti

Gli animali sono ormai considerati dei veri e propri membri della famiglia, e sempre più persone non intendono separarsi da loro durante il periodo estivo. Sono tanti quelli che desiderano portare in vacanza con sé Fido e Micio.

Quest’estate 2026 è molto importante in tal senso, perché c’è stato un vero e proprio boom di richieste da parte di possessori di animali, intenzionati ad avere con sé il proprio amico a quattro zampe. Seguendo la crescita della domanda, sono aumentate significativamente le strutture pet-friendly dove è consentito soggiornare anche a cani e gatti. Strutture ad hoc, dove non manca assolutamente nulla per i nostri animali.

Da compagni di vita a compagni di viaggio, dunque. In tanti, ormai, lasciano casa e raggiungono la meta prescelta per le vacanze in compagnia del proprio pet. Stando ai più recenti dati raccolti durante un’indagine di Coldiretti/Ixè, sono oltre 6 milioni gli italiani che quest’estate hanno scelto di non separarsi dai propri pet.

Tutto ciò grazie alla vasta offerta di alberghi, agriturismi, bed & breakfast e altre strutture ricettive che mettono a disposizione servizi dedicati. Insomma, il turismo pet-friendly può ormai essere considerato una realtà.

Abbiamo spiagge aperte agli animali, in particolar modo cani, come stabilimenti balneari con dog-sitting e docce dedicate. In alcune strutture si vendono addirittura gelati per cani. Gli hotel sono sempre più preparati ad assistere i pet, con menu personalizzati, aree di sgambamento e di gioco, e veterinari sempre a disposizione. Un grosso aiuto arriva anche dai trasporti, con treni e aerei sempre più a prova di passeggeri a quattro zampe.

Ad oggi, il 30% dei proprietari di animali è partito per le vacanze con il proprio amico a quattro zampe, mentre il 43% ha scelto di affidarlo a parenti, amici o pensioni specializzate. Il 27 % avrebbe voluto portarlo con sé ma non ha trovato una struttura adeguata. Segno, questo, che la situazione attuale può e deve ulteriormente migliorare.

Se da un lato gran parte degli italiani ormai pronti a dividere le vacanze con gli amici animali, rimane il triste dato degli abbandoni. L’estate si conferma come il periodo dell’anno in cui cani, gatti e non solo vengono maggiormente abbandonati. In questi mesi, secondo Coldiretti, viene lasciato solo il 30% dei 130 mila animali abbandonati ogni anno.

Numeri che fanno pensare (e soffrire).