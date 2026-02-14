Foto dal lettino medico, il post social di Corona infiamma la rete: cosa è successo

Nell’era delle piattaforme, tutto, ma proprio tutto è socializzabile, non c’è privacy e sembra non esserci più limite, neanche quando si tratta della nostra anche la salute. Lo sa molto bene anche Fabrizio Corona che questo pomeriggio ha postato sull’account X, aperto meno dieci giorni fa dopo la sospensione dei profili Instagram, due sue foto che hanno allarmato immediatamente i follower. In una, quella più emotiva, si vede Corona sdraiato sul lettino, la felpa alzata e il torace scoperto dove sono però sistemati una serie di elettrodi simili a quelli che si utilizzano per monitorare l’attività elettrica del cuore. E sempre nella stessa foto si leggono molto bene sul monitor vicino al lettino dei parametri, probabilmente legati alla pressione arteriosa, con i seguenti valori: 167/110.

Nel testo di accompagnamento alle due foto, Corona scrive: “non mi state fermando. Mi state ricreando”, ma nonostante questa descrizione tranquillizzante i follower hanno iniziato a commentare, oltre 100 fino a questo momento gli utenti che hanno scritto sotto al post, dividendosi però nei toni tra chi preferisce la via del sarcasmo, non tanti per la verità, e coloro che invece solidarizzano e manifestano una certa preoccupazione.

Tra i primi, ci sono meme e risposte sarcastiche del tipo: “ecco cosa succede ad andare contro Lotito” o “Tagliata male Fabri?”, mentre tra

i secondi, oltre a diversi che chiedono cosa sia successo, c’è anche chi lo rassicura: “Forza Fabrizio. Pensa a te stesso, riguardati. Devi star bene in primis per i tuoi figli e per la tua compagna. Il resto viene dopo”.