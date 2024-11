Giaguaro queer, antropologia del gabinetto, superiore. Le parole della settimana

Pride Milano 2022, immagine di repertorio

Ascolta ora 00:00 00:00

Proviamo a dare un po' di colore poetico alle notizie in bianco e nero che circolano sul web, di seguito alcune della parole che hanno risuonato in questa settimana viste attraverso un filtro a colori

L’antropologia del gabinetto

Sarah McBride è la prima persona transgender a essere stata eletta alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. I repubblicani, nella persona di Nancy Mace, hanno già chiesto sia vietato che Sarah McBride possa usare i bagni delle donne. In Italia questo può sembrare strano ma negli Stati Uniti quello intorno all’uso dei bagni è un tema caldissimo, che cela in realtà una vera e propria differente antropologia. Chi pensa infatti che i trans possano andare nei bagni delle donne ammette in qualche modo che le persone possano scegliere il proprio genere, chi lo vieta lo nega. Viviamo in un’era in cui il luogo in cui dibattere delle nuove antropologie è il bagno.

Un giaguaro queer

Il nuovo spot della Jaguar mostra come si possa gettare all’aria decenni di marketing in pochi secondi. Esperti di comunicazione che evidentemente vivono fuori dall’infosfera hanno scelto di pubblicizzare un’auto di lusso mostrando delle persone queer che sfilano e abbozzano slogan vuoti, che nulla hanno a che fare con la Jaguar. In un contesto in cui l’America elegge Trump e in tutto l’Occidente si muovono le reazioni alla cultura woke, la Jaguar sceglie di usare i propri spazi per promuovere l’ideologia appena sconfitta alle elezioni americane e di rivolgersi solo a chi la abbraccia. Auguri.

La Bibbia texana

Con l’elezione di Trump in America iniziano a cambiare molte cose. Il Texas per esempio si appresta ad ampliare lo spazio riservato allo studio della Bibbia nelle scuole. Studiare la Bibbia in occidente non può che essere in teoria una cosa positiva, che aiuta a comprendere i fondamenti di questa società, intrisi della cultura ebraico-cristiana. Bisognerà vedere se questo sarà la scusa per inserire creazionismo e altre teorie nel curriculum scolastico, se cioè si insegnerà la Bibbia o una sua versione texana.

Superiore

Michele Serra non l’ha nascosto, da Fazio e ha usato apertamente questa parola: superiore. Lui si sente superiore ai ministri di Trump, in particolare alla persona che Trump ha scelto come segretario di Stato, perché ha sparato a un cane. Superiori. Questo è il pensiero di sé dei sinistri. E se ci sono dei superiori significa che ci sono anche degli inferiori. Michele Serra pensa che esistano umani superiori e umani inferiori e ovviamente lui appartiene ai superiori. Avevo letto si definisse un uomo di sinistra, non un teorico alla corte del Re Sole.

Patriarcato

Il ministro Valditara alla Fondazione Cecchettin ha fatto un discorso equilibrato, documentato e di buon senso, che chiunque può ascoltare nella sua interezza. Ma sui social, dove esiste solo l’approccio superficiale, si sono scatenati hater di ogni ordine e grado gridando allo scandalo, perché ha sostenuto che la lotta contro il patriarcato sia un approccio ideologico che non porta alla soluzione dei problemi e che il patriarcato giuridicamente sia finito con la riforma del diritto di famiglia. Ha insomma smontato in poche parole tutto il costrutto ideologico su cui si fonda l’odio del femminismo radicale. E per forza si arrabbiano. Un applauso profondo, sincero e sentito al ministro.

Il genere dei bambini

In una scuola dell’Emilia-Romagna, l’ennesima, è stato avviato un percorso per bambini delle elementari, passato come “percorso di educazione affettiva e sessuale”, con tanto di marchio della regione e del SSN, in cui si insegna, tra l’altro, la teoria di genere. È esplicitamente organizzato insieme a una organizzazione ispirata da Rutgers.

Johannes Rutgers era un neomaltusiano, sostenitore del miglioramento razziale e dell'eugenetica, parlava apertamente di miglioramento razziale e con questo intendeva il miglioramento della specie umana . Vedeva la limitazione consapevole del numero come una condizione per il miglioramento della razza. Questo è il futuro che vogliamo tracciare per i bambini?