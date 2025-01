In Italia è arrivata una moneta da 4 euro: cosa rappresenta e come averla

Ascolta ora 00:00 00:00

Emessa in Italia la prima moneta da 4 euro. Si tratta di un esemplare unico nel suo genere - il primo dal valore nominale prodotto nel nostro Paese - coniato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per celebrare gli 80 anni dalla fondazione di Coldiretti. Stiamo parlando di un pezzo molto particolare, dunque, che sta facendo gioire i collezionisti.

La nuova moneta

Si parla della nuova moneta dallo scorso ottobre, quando la numismatica italiana si è arricchita di questo nuovo elemento. Si tratta della prima moneta da 4 euro coniata in Italia, in edizione ovviamente limitata. Per giungere alla sua realizzazione è stato necessario un lavoro accurato fra il Mef (ministero dell'Economia e delle Finanze) e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le parti sono ritenute soddisfatte e da ottobre abbiamo un nuovo pezzo da collezione nella lista Numismatica della Repubblica italiana.

Come abbiamo detto, l'oggetto è stato creato per celebrare gli 80 anni dalla fondazione di Coldiretti e omaggiare l'agricoltura italiana, fiore all'occhiello del nostro Paese e tanto cara al governo. Come è possibile leggere sul sito del Mef, la moneta è stata realizzata in argento proof dal valore nominale di 4 euro, ed ha una tiratura limitata di 3.500 pezzi. L'opera è stata realizzata da Emanuele Ferretti, incisore della Zecca dello Stato.

Andando più nel dettaglio, vediamo che nella parte dritta, si trova al centro il logo di Coldiretti (una vanga gialla), su fondo verde, con all'interno tre spighe di grano del medesimo colore. Questo a rappresentare sia la fertilità della terra che la tradizione. Al di sotto vi è poi la scritta "Repubblica italiana", accompagnata dalla sigla "E.F.MOD", che indica origine e autore della raffigurazione. Nella parte alta, invece, troviamo la scritta "Coldiretti", messa in posizione centrale rispetto alle date "1944" e "2024", che attestano l'anniversario. Il tutto accompagnato da una frase/dedica: "La forza amica del Paese".

Per quanto concerne il rovescio della moneta, troviamo un ritratto di Paolo Bonomi, il fondatore di Coldiretti, con il nome e il valore "4 euro". Presente poi la lettera "R", che sta a indicare la Zecca di Roma.

La reazione di Coldiretti

"Con questa iniziativa vogliamo celebrare non solo un episodio storico di fondamentale importanza per la storia del Paese ma anche la rinnovata centralità dell'agricoltura italiana all’interno della società, resa possibile proprio da una serie di sfide che Coldiretti ha vinto nel corso degli anni. Sfide che hanno saldato sempre più il bene e l'interesse degli agricoltori a quello dei cittadini consumatori nel segno comune di un’agricoltura sostenibile e di una sana alimentazione" , è quanto dichaiarato dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Dove trovare la moneta

Per aggiudicarsi una di queste rare monete da 4 euro è necessario recarsi presso il negozio dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) a piazza Verdi 1, Roma; oppure al Museo della Zecca sito in Via

Salaria 702, ma il pezzo deve essere prenotato. Si può anche scegliere di comprare sulla shop online dell'IPZS. Il costo, in ogni caso, è di, ma su Ebay ci sono pezzi venduti a un costo più elevato.