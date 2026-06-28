Il marito del ministro Roccella disperso nel lago di Vico

Eugenia Roccella e suo marito Luigi Cavallari conoscono a menadito il lago di Vico, in provincia di Viterbo.

La piccola villa di famiglia che costeggia lo specchio d’acqua è stato, per anni, il punto di partenza per le traversate in barca a vela. Un’usanza che ha accompagnato la famiglia per anni ed anni, sin da quando, diciottenne, il ministro conobbe l’uomo che sarebbe diventato il suo compagno di vita.

Ieri, l'ottantaquattrenne, già professore di Architettura all’Università di Chieti e Pescara, è scomparso nel lago. E non è più riemerso. A dare l’allarme è stata lo stesso ministro della Famiglia. Erano circa le 17.30. Cavallari, stando alle prime ricostruzioni, era appena salito sulla piccola imbarcazione di famiglia. Poi si sarebbe tuffato, per rinfrescarsi. Dopo essere riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. La barca, però, non sarebbe stata ancorata. E il marito del ministro non sarebbe riuscito a raggiungerla.

L’ex professore stava facendo il bagno. Le cause sono ancora in fase di accertamento: tra le ipotesi al vaglio, vi è un malore. Gli esperti hanno scandagliato le acque. In loro supporto, durante una lunga fase di attesa e ricerche, sono arrivati anche i nuclei sommozzatori dell’Arma dei carabinieri e dei pompieri. «Mi stringo al ministro Roccella in queste ore di profonda angoscia», ha fatto sapere il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Tra i rappresentanti delle istituzioni che hanno voluto esprimere un messaggio di vicinanza alla Roccella, anche l’ex governatore del Veneto Luca Zaia e il segretario di + Europa Riccardo Magi. Eugenia Roccella e il marito Luigi Cavallari hanno da poco tagliato il traguardo delle nozze d’oro.