Maturità 2026, oggi i nomi dei commissari esterni: dove trovarli, il calendario e le novità

Gli studenti di ultimo anno delle scuole superiori (circa 500mila) hanno già iniziato il conto alla rovescia per quanti giorni li separano dall’esame di Maturità: ormai un paio di settimane e si svolgerà la prima prova scritta.

Le pubblicazioni sul sito del ministero

La giornata del 4 giugno è importante perché sul sito web del ministero dell'Istruzione e del Merito verranno pubblicati i nomi dei presidenti di commissione e dei commissari esterni: quelli interni, invece, si conoscono già dopo le riunioni dei consigli di classe, gli studenti ne sono dunque al corrente. Sale l’attesa per conoscere la commissione al completo digitando semplicemente la Provincia, il Comune e l’Istituto scolastico prescelto.

Quali sono le novità

Per la Maturità 2026 il numero dei componenti delle commissioni è sceso da 7 a 5 così ripartiti: un presidente esterno, due commissari esterni e due commissari interni. Rimane invece confermata la formula che prevede la stessa commissione per due classi già abbinate. I docenti nominati riceveranno la comunicazione ufficiale tramite i sistemi informatici del Ministero: allo stesso modo, le informazioni saranno trasmesse anche alle segreterie scolastiche.

Gli studenti attendono di sapere i nomi di chi dovrà giudicare le loro prove e, successivamente, valutare i colloqui orali nelle varie discipline. Nel loro complesso, le commissioni impegnate da Nord a Sud d’Italia saranno circa 14mila. È chiaro che una volta conosciuti i nomi dei commissari esterni partirà la “caccia” sui social alla ricerca di più informazioni possibili.

Con l’attuale tecnologia si dice addio al passaparola tra i diversi studenti ma le informazioni saranno scambiate su appositi forum così come sui social o gruppi WhatsApp. Ma cosa può essere utile agli studenti? Più che altro cercheranno di carpire gli argomenti su cui certi docenti possono insistere, il loro metodo di interrogazione e qualsiasi altro “segreto” utile ad aiutarli nella preparazione e successivi esami. Invece, per quanto riguarda la commissione interna, i docenti sono più scelti dal consiglio di classe ma parteciperanno coloro che avranno la propria materia come oggetto d’esame.

Il calendario della Maturità 2026

Come anticipato, se il 18 giugno in tutta Italia prenderà il via la prova scritta

della Maturità, il 19 giugno sarà il giorno della seconda prova scritta in base alle discipline di indirizzo mentre nei giorni successivi ecco le prove orale che fisserà successivamente, in maniera autonoma, ogni commissione.