88enne smaschera la truffa del finto carabiniere, Meloni sui social: “Plauso alla signora”

È andata malissimo a una giovane truffatrice che credeva di poter raggirare una persona anziana servendosi della truffa del finto carabiniere. Una donna di 88 anni, residente in zona piazza Mazzini a Roma, è infatti riuscita a far arrestare in flagranza di reato una 20enne di Napoli. La ragazza, incensurata, è stata fermata con l’accusa di truffa aggravata ai danni di anziani.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, il fatto si è verificato nel corso della giornata di ieri, lunedì 10 agosto, intorno alle 14.00. Tutto è partito da una telefonata. Un voce maschile, che si è presentata come Maggiore dei Carabinieri, ha comunicato all’88enne che la figlia era rimasta coinvolta in un grave reato, commesso la notte precedente. L’anziana avrebbe dovuto consegnare immediatamente tutti i suoi gioielli d’oro, considerati provento di una rapina.

Malgrado l’agitazione del momento, la donna non si è fatta prendere dal panico, né manipolare. Una volta terminata la chiamata, ha contattato il 112, parlando con i veri carabinieri, che hanno confermato i suoi sospetti. Si trattava di una truffa.

Da qui è partita l’operazione. I carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione Roma Trionfale sono entrati in azione. Alcuni militari hanno raggiunto la casa dell’anziana, appostandosi sia all’interno che all’esterno dell’abitazione.

Intorno alle 16.00, una ragazza si è presentata alla porta, sostenendo di essere la persona incaricata di ritirare i gioielli. A quel punto i carabinieri si sono rivelati, arrestando la 20enne in flagranza di reato. I gioielli, consegnati alla giovane come prova del reato, sono stati immediatamente restituiti all’88enne. La truffatrice, invece, è stata portata a piazzale Clodio, dove il giudice ha confermato l’arresto. La ragazza è stata condannata a un anno e 4 mesi, con pena sospesa.

Sulla vicenda sono intervenuti anche Giorgia Meloni e Guido Crosetto. “Un grande plauso alla signora di 88 anni che non si è lasciata ingannare da una donna che si spacciava per appartenente ai carabinieri e cercava di farsi consegnare oggetti di valore con il pretesto di un problema riguardante sua figlia. Con grande lucidità, ha collaborato con i veri carabinieri, a cui va il nostro ringraziamento, per preparare l’intervento e consentirne l’arresto in flagranza”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio. “Una vicenda che ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione, soprattutto in questi giorni d’estate, a chi cerca di approfittarsi delle persone anziane, fragili e sole. Il governo ha rafforzato le pene e gli strumenti per contrastare le truffe agli anziani, ma è importante non abbassare mai la guardia. Se qualcosa vi sembra sospetto non sottovalutatelo e rivolgetevi alle forze dell’ordine”, ha concluso.

“Un plauso ai nostri Carabinieri, ogni giorno al fianco dei cittadini, in silenzio e con costanza anche in questo periodo estivo, e alla straordinaria prontezza della signora, che ha trasformato un tentativo di truffa in una trappola per i truffatori”, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto.