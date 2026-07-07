McCurry, Cornell Capa, Erwitt: i maestri della fotografia internazionale a Malpensa

Grande fotografia internazionale per l’estate all’aeroporto di Milano Malpensa, nel periodo di maggior affluenza dello scalo affollato di viaggiatori in arrivo e in partenza. Da oggi il programma espositivo si arricchisce infatti di due nuove mostre: "Magnum America", progetto prodotto dal Forte di Bard e da Magnum Photos Paris, e l'esposizione delle immagini vincitrici del “World Water Day Photo Contest” promosso dal Lions Club inaugurate da Alessandro Fidato chief Operating Officer di Se Aeroporti di Milano, Ornella Badery presidente Forte di Bard, Roberto Isella coordinatore World Water Day Photo Contest, Francesco Viganò, responsabile dei Service del World Water Day Photo Contest e Giovanni Benedetti presidente Lions Acqua per la Vita MD108ETS.

Quest’anno si è aperto con la mostra “The World in Motion” di Steve McCurry che ha incontrato l’apprezzamento di chi ha avuto l’occasione di incrociare gli sguardi dei grandi ritratti che campeggiano sulle vetrate dell’area check-in del Terminal 1 e le affascinanti gigantografie dei viaggiatori incontrati e immortalati da McCurry resteranno in mostra fino al 30 settembre, permettendo ai passeggeri, ai loro accompagnatori e a tutti coloro che lo desiderano di ammirare uno dei fotografi più celebri e amati al mondo.

Con l'arrivo di Cornell Capa, Elliott Erwitt, Werner Bischof e degli altri grandi autori di Magnum Photos, lo scalo intercontinentale gestito da Sea offre ai propri passeggeri un percorso straordinario attraverso alcuni dei protagonisti assoluti della fotografia del Novecento e di quella contemporanea.

Dopo il successo registrato al Forte di Bard nello scorso inverno, arriva infatti "Magnum America", progetto prodotto dal Forte di Bard e da Magnum Photos Paris, ispirato all'omonimo volume pubblicato da Thames & Hudson nel 2024. La mostra, allestita nello spazio Art Hub al mezzanino Food Court del Terminal 1, racconta gli Stati Uniti attraverso oltre settant'anni di fotografia, restituendo un ritratto complesso e affascinante del Paese: la promessa del sogno americano, i grandi cambiamenti sociali, le contraddizioni, le battaglie per i diritti civili, la quotidianità delle metropoli e delle province, fino ai grandi momenti della storia contemporanea. Fin dalla sua nascita nel 1947, Magnum Photos ha fatto dell'America uno dei principali scenari della propria ricercae le immagini dei suoi autori, diventate iconiche, hanno documentato epoche, trasformazioni e cambiamenti costruendo un racconto che continua ancora oggi a interrogare il presente e il futuro degli Stati Uniti.

Inaugurazione che è anche l'occasione per celebrare il rinnovo dell'accordo di collaborazione tra Sea e il Forte di Bard, una partnership che negli ultimi anni ha consentito di portare negli spazi di Milano Malpensa importanti progetti espositivi internazionali, confermando la volontà condivisa di promuovere la cultura fotografica anche in un luogo di transito, trasformando il viaggio in un'esperienza capace di sorprendere e ispirare.

Completa il programma estivo la mostra dedicata al World Water Day Photo Contest, il concorso fotografico promosso dal Lions Club in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. L'esposizione, al PhotoSquare, atrio Sheraton-stazione ferroviaria, propone una selezione delle immagini premiate che raccontano, attraverso sensibilità e linguaggi differenti, il valore universale dell'acqua e la necessità della sua tutela.

Con milioni di passeggeri provenienti da tutto il mondo, Milano Malpensa continua così a investire nella cultura come elemento

distintivo della propria identità, trasformando gli spazi aeroportuali in una galleria aperta, dove il viaggio incontra la fotografia e i grandi maestri dell'immagine in un dialogo affascinante e stimolante con il pubblico.