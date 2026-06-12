Mondiali, Rai taglia la cerimonia d'apertura con Shakira: cos'è successo

Nella giornata di ieri si è tenuta la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo FIFA 2026, evento tanto atteso dagli italiani, nonostante anche questa volta la nazionale azzurra sia rimasta esclusa. Eppure, sul più bello, mentre allo Stadio Azteca di Città del Messico si teneva la cerimonia d'apertura e si attendeva con trepidazione l'arrivo di Shakira, è accaduto uno spiacevole imprevisto.

Primo nel momento in cui la "regina" e la madrina assoluta dei Mondiali di calcio ha cominciato a esibirsi con il suo nuovo brano "Dai Dai", il pubblico italiano ha visto interrompere bruscamente la diretta. La linea è infatti passata allo studio e poi al TG1. Un vero e proprio strappo per gli italiani, che avrebbero voluto gustarsi almeno la cerimonia.

A quanto pare il notiziario è andato in onda con qualche minuto di anticipo rispetto alle 20.00, l'orario tassativo. Il risultato è stato uno spettacolo troncato sul più bello.

Non si sono fatte attendere le proteste. Gli italiani si sono sfogati sui social, chi usando l'ironia, chi protestando con grande veemenza. Su X c'è si è scatenato un vero e proprio putiferio.

"Quando la Rai ci farà il favore di smetterla di trasmettere grandi eventi sarà un bel giorno. Veramente patetici oltre che incapaci seriali", è stato uno dei tanti commenti. "Solo RaiUno poteva interrompere la cerimonia di apertura dei mondiali dopo averla trasmessa con un audio pessimo", ha tuonato un altro utente. "Rai interrompe Shakira un minuto prima della fine per il Tg1, poi chiede scusa. Figuraccia mondiale per l’emittente di Stato. Il danno è fatto", si legge ancora. "La Rai è sempre all'avanguardia. Ecco perché mi sono dovuto comprare il pass di DAZN per i Mondiali di calcio".

Compreso l'errore, Rai si è subito scusata per l'accaduto, pubblicando una nota ufficiale.

"In merito all'interruzione della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio, si precisa che la Rai ha operato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli editoriali e tecnici stabiliti dalla FIFA per la gestione dell'evento. La programmazione della diretta era regolata da una tempistica rigorosa, condivisa con l'organizzazione internazionale, che prevedeva passaggi obbligati tra i diversi momenti della trasmissione", ha dichiarato.

"L'interruzione 1 minuto prima della conclusione della performance musicale di Shakira è da attribuire a una valutazione operativa legata al rispetto della scaletta e al passaggio di linea al TG1. Si è trattato di un errore nella gestione del timing finale, per il quale Rai esprime rammarico verso il pubblico", ha concluso.