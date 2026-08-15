Ferragosto, sulle autostrade arriva la trappola del jammer: il dispositivo nascosto in un power bank che può lasciare l’auto aperta

Ferragosto, traffico intenso e aree di servizio affollate rappresentano anche un’occasione per chi punta a sfruttare distrazione e fretta degli automobilisti. Sulla A22 un tentativo di furto ai danni dell’auto di un turista ha riportato l’attenzione su una tecnica particolarmente insidiosa: l’utilizzo di un jammer, un dispositivo capace di interferire con il segnale del telecomando dell’auto e che, nel caso individuato dalla Polizia Stradale, era stato camuffato da comune power bank.

Il tentato furto nell’area di servizio

L’episodio si è verificato nell’area di servizio Garda Est, nel territorio di Cavaion Veronese. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, due uomini, cittadini italiani residenti fuori provincia, avrebbero cercato di accedere alla vettura di un turista senza ricorrere a evidenti segni di effrazione. Il tentativo è stato però notato da un altro automobilista, che ha segnalato quanto stava accadendo facendo scattare immediatamente l’allarme.

L’intercettazione sulla A22 e il dispositivo sequestrato

Dopo essersi allontanati dall’area di servizio, i due sospettati sono stati intercettati poco dopo dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Trento, nei pressi di Nogaredo Est. Durante il controllo del veicolo è stato rinvenuto un apparecchio che, secondo gli investigatori, sarebbe servito a disturbare il segnale utilizzato per la chiusura a distanza delle portiere. Il dispositivo aveva inoltre un aspetto studiato per non attirare l’attenzione: all’esterno sembrava un normale power bank.

Come funziona il jammer sulle automobili

Il principio è relativamente semplice. Quando il conducente preme il telecomando per chiudere l’auto, il jammer genera interferenze sulle comunicazioni radio e può impedire al comando di raggiungere correttamente il veicolo. L’automobilista può così allontanarsi convinto che le portiere siano bloccate, mentre in realtà l’auto potrebbe essere rimasta aperta. Per chi vuole introdursi nell’abitacolo significa poter agire senza rompere finestrini né forzare serrature, riducendo rumori e tracce visibili.

Il rischio per chi viaggia

Nelle grandi giornate di esodo, quando nelle aree di sosta transitano migliaia di viaggiatori con bagagli, dispositivi elettronici e altri beni di valore, anche pochi minuti di distrazione possono tradursi in perdite economiche significative. I due uomini sono stati denunciati a piede libero per tentato furto aggravato e possesso di apparecchiatura illecita. La Polizia di Stato raccomanda, dopo aver azionato il telecomando, di controllare direttamente che le portiere siano effettivamente chiuse: una verifica elementare che può neutralizzare il vantaggio offerto dal jammer.