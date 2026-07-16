È morta Enoe Bonfanti, moglie del direttore Vittorio Feltri

È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Faceva la puericultrice a Bergamo, al brefotrofio dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. E così è nato il loro legame e poi due figli, Mattia e Fiorenza. Lei riservata, un lavoro a scrivere le scalette dei programmi a Mediaset dove i colleghi hanno scoperto di chi era moglie solo quando Silvio Berlusconi era venuto a cercarla. Feltri, intanto, dall'Eco di Bergamo è arrivato al Corriere della sera, per diventare poi direttore dell'Europeo, dell'Indipendente, del Giornale al posto di Indro Montanelli e di Libero, a più riprese. "Se non hai l'appoggio dalla moglie, ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire" aveva detto lui in un'intervista in cui ha parlato del suo tumore.

A Feltri, che è consigliere regionale lombardo di Fratelli d'Italia, sono arrivate le condoglianze del capogruppo al Pirellone Christian Garavaglia e del coordinatore regionale del partito Carlo Maccari.

"Ricorderemo Enoe - ha scritto in una nota - come una donna riservata, forte e concreta, che ha saputo essere un punto di riferimento costante per la sua famiglia, accompagnando con discrezione un lungo percorso umano e professionale accanto al marito".