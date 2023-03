Andrea Spinelli è morto all'età di 50 la mattina del 30 marzo mentre si trovava ricoverato all'Hospice del centro oncologico di Aviano. Nel 2013 gli era stato diagnosticato il cancro al pancreas, una battaglia che ha raccontato in un serie di libri: "Se cammino, vivo", "Il caminante", "Camminatore, pellegrino e viandante". Nonostante la malattia, ha attraversato a piedi l'Italia e molti altri Paesi europei. Al punto che la stampa lo aveva ribattezzato il "Forrest Gump" di Pordenone in riferimento al personaggio interprato da Tom Hanks nel film omonimo di Robert Zemeckis.

La malattia

Neanche per un solo giorno Andrea Spinelli si è arreso alla malattia. Anzi. La diagnosi del cancro al pancreas, ricevuta il 18 ottobre del 2013, era stata per lui un motivo di rinascita. Lo aveva raccontato in uno dei suoi libri: " Ognuno ha la sua tempesta, - scriveva - si può chiamare tumore, pareplagia, depressione ma è sempre un buon motivo per (ri)mettersi in cammino ". Come ben ricorda il giornalista Pierfrancesco Carcassi sul Corriere.it, dopo sedici mesi di chemioterapia aveva deciso di intraprendere un lungo peregrinaggio per i borghi italiani e d'Europa. Siciliano d'origine, ma friulano d'azione, il "Forrest Gump" di Pordenone aveva tagliato il traguardo dei 15 milioni di passi in soli 5 anni. " Non so perché ho iniziato a camminare, l'ho fatto e basta. - spiegava - Forse ho cominciato con il pensiero già sul letto di ospedale e oggi, se sono ancora in vita lo devo proprio alle mie gambe ".

Gli ultimi mesi e la nuova diagnosi