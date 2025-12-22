Natale e Santo Stefano 2025, ecco quali supermercati saranno aperti: tutti gli orari

Si avvicinano i giorni di festa, di pranzi e di cene da organizzare con parenti e amici; per gli acquisti dell'ultimo minuto possiamo fortunatamente contare sui supermercati che resteranno aperti anche per Natale e per Santo Stefano.

Chiaramente ciascuna catena di negozi avrà i suoi orari adattati alle festività natalizie. Tutto dipende dalla zona, dalla città e, ovviamente, dalla politica adotatta dal marchio. Ecco perché è importante consultare bene gli orari del centro commerciale prescelto prima di uscire di casa per fare la spesa last minute. Il consiglio è quello di verificare sui siti ufficili, o sulle pagine social.

Per quanto riguarda la data del 24 dicembre, possiamo affermare che di base tutti i supermercati seguiranno l'orario consueto di tutti i giorni, dunque non dovrebbero esserci variazioni di sorta. Diverso discorso quando parliamo del 25 e del 26 dicembre. Molti punti vendita saranno chiusi, e chi aprirà lo farà con orari ridotti, o comunque modificati. Questo perché anche i lavoratori impiegati nel centro commerciale hanno il diritto di trascorrere le feste con i loro cari.

Coop, Conad, Carrefour e Pam garantiranno il servizio per tutta la giornata del 24 dicembre, ma resteranno chiusi il 25 dicembre. Alcuni punti vendita, però, riapriranno il 26 dicembre, anche se gli orari andranno consultati in base alla Regione e alla città. Dunque, il consiglio è sempre quello di dare un'occhiata ai portali online. La Coop potrebbe aprire alcuni punti vendita presso le stazioni ferroviarie anche il 25 dicembre, mentre la Pam potrebbe aprire solo alcuni punti vendita anche il giorno di Natale (ma solo per mezza giornata).

I supermercati MD, invece, saranno aperti il 24 ma non apriranno il 25 né il 26 dicembre.

I punti vendita Esselunga saranno aperti il 24 dicembre, ma non apriranno in data 25 e 26 dicembre. Mentre Aldi sarà aperta il 24 dicembre, chiusa il 25 e riaprirà il 26, seguendo l'orario della domenica.

Supermercati con orario ridotto il 24 dicembre per, che sarà chiusa il giorno di Natale e riaprirà con variazioni di orario il 26 dicembre.

Crai sarà aperta il 24 dicembre, con possibile orario ridotto, mentre terrà chiusi i suoi punti vendita il 25 e il 26 dicembre.