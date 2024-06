Occhio alla truffa del "Money mule", basta poco per finire nei guai

Ascolta ora 00:00 00:00

I cybercriminali non sono interessati soltanto ai nostri dati personali e ai codici per accedere ai nostri conti correnti; ci sono casi, infatti, in cui gli hacker mirano piuttosto a trovare dei prestanome, dei complici inconsapevoli, ecco perché sta preoccupando la nuova truffa in giro per il web, in cui le vittime diventano, loro malgrado, dei money mule.

Ma cos'è un money mule, o mulo di denaro? Si tratta di un termine gergale, che indica qualcuno che si presta a trasferire denaro ottenuto illegalmente tra conti differenti. Talvolta offrendo la propria identità per aprirne degli altri. Il problema, in questo caso, è che non si tratta di un atto volontario. Le vittime di questa truffa, infatti, si ritrovano a ricoprire il ruolo di money mule senza neppure saperlo, diventando complici inconsapevoli dei criminali.

Il problema dilagante

A quanto pare è da mesi che questa nuova truffa sta circolando. I truffatori mettono in campo ogni metodo possibile per avvicinarsi alle vittime, dalle false offerte di lavoro alle delle presunte vincite. Non mancano casi di phishing, attuati tramite link che, se cliccati, portano a dei siti pericolosi, in cui vengono sottratti i dati personali. In questo caso specifico, però, non sono le password per ottenere i nostri soldi a interessare. I criminali vogliono arrivare al conto corrente, ma con un altro scopo.

Stando a quanto segnalato dalle autorità, tutto parte da una mail con una falsa proposta di lavoro. A chi accetta, viene detto di mettere a disposizione il conto corrente o, al massimo, di aprirne un altro a proprio nome. Perché? Perché tramite questo conto sarà trasferito del denaro. Il malvivente garantisce un ricompensa di tipo economico per ogni transazione andata a buon fine. L'offerta, che alcuni possono ingenuamente trovare allettante, è in realtà molto pericolosa, perché si diventa, di fatto, dei complici. Stiamo infatti parlando di un realto come il riciclaggio, che potrebbe portare a conseguenze anche penali.

Diffidare, dunque, da simili proposte. Anzi. Nel caso in cui si riceva un messaggio simile, è bene rivolgersi subito alle forze dell'ordine per denunciare la situazione. Purtroppo molte persone, complice anche il difficile momento economico che stiamo attraversando, cascano nella trappola, rischiando di pagare un prezzo molto alto.

Come evitare la truffa

Quando si ricevono certe proposte via messaggio è importante usare il buonsenso. Effettuare dei trasferimenti non giustificati di denaro per conto di qualuno non è legale.

Chi si trova in questa situazione dovrebbe contattare le autorità della sua zona il prima possibile. Di solito i "muli" inconsapevoli vengono assoldati per e-mail, via social, tramite applicazioni di messaggistica istantana o con pup-up.