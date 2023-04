Ora la sinistra recluta anche bambini di 3 anni per il 25 aprile

Letture antifasciste per bambini dai 3 ai 10 anni. L'invito all’evento che si terrà sabato 22 aprile in piazza Gambara, che ha ricevuto il patrocinio anche da parte del Comune di Milano, è chiaro ed evidente: " Portate un fazzoletto rosso ". La sinistra milanese si prepara così ad arruolare bimbi anche piccolissimi - naturalmente inconsapevoli di quello a cui stanno assistendo -, sfruttando l'imminente Festa della Liberazione, pur di portare avanti una causa storica, politica e ideologica.

E, del resto, quale momento migliore per strumentalizzare il primo 25 aprile della storia che vede in Parlamento un partito di destra avere la maggioranza relativa ed essere saldamente al governo. A organizzare il pomeriggio del weekend precedente alla Festa della Liberazione (dalle ore 16 alle 18, gratuito su prenotazione) è la società "Buk", la quale tra le sue finalità principali ha la " vendita di libri " e le " pubblicazioni di qualsiasi genere ", oltre allo " svolgimento di attività editoriali " e all'" organizzazione di laboratori anche di produzione artistica e artigianale ".

Nel sito del Municipio 7 di Milano, nella sezione relativa agli "Eventi", si legge la seguente dicitura. " La società a responsabilità limitata BUK con il patrocinio del Municipio 7 vi invita all'iniziativa 'Letture antifasciste in piazza Gambara' sabato 22 aprile 2023, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. L'iniziativa - si spiega sempre nel portale - consiste nello svolgimento di letture antifasciste ed è rivolta a bambini e bambine da 3 a 10 anni per celebrare Milano città Medaglia d'oro della Resistenza. Verranno letti brani tratti da libri in collaborazione con Patto di Lettura di Milano e con l'associazione In cerca di guai ODV. La partecipazione sarà gratuita ".