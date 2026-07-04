Papa Leone XIV a Lampedusa: il programma del Pontefice in visita sull'isola

Papa Leone XIV ha deciso di visitare Lampedusa dopo il viaggio nel 2013 del suo predecessore, Papa Francesco. L'aereo del Pontefice è atterrato questa mattina, intorno alle 9.00, dove erano in attesa l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. La delegazione ha accolto con gioia il Santo Padre.

Secondo il programma ufficiale, la visita pastorale del Papa prevede prima di tutto una sosta al Cimitero, la zona in cui sono state collocate le tombe dei migranti morti in mare. Leone XIV depositerà dei fiori come omaggio. Successivamente, il Papa raggiungerà la Porta d'Europa, zona Cavallo Bianco. Si tratta dell'area più a sud dell'isola, dove si trova un monumento dedicato ai migranti. Ci sarà poi la benedizione di Maria e Leonardo, due bambini simbolo della traversata dei migranti. Maria è nata proprio a Lampedusa, la sua mamma arrivava dalla Tunisia. Leonardo, invece, ha perso la madre durante il viaggio verso l'isola.

La visita proseguirà poi al Molo Favaloro, dove il Pontefice benedirà la targa che intitola il molo a Papa Francesco. Ci sarà poi un incontro con i bambini migranti. Alle 10.30, invece, si terrà la Santa Messa, seguita da un saluto rivolto alle autorità locali, ai bambini malati e ai tanti volontari.

La visita a Lampedusa si concluderà alle 12.30, quando l'aereo del Papa decollerà per tornare in Vaticano. L'arrivo all'aeroporto di Roma Ciampino è previsto per le ore 13.45.