Attenzione a dove parcheggi, rischi la multa anche davanti al tuo cancello: ecco perché

Per gli autobilisti è cosa risaputa che parcheggiare dinanzi a un passo carrabile significa rischiare di subire una multa salata nonché la rimozione del mezzo: ci sono comunque anche dei casi meno noti di cui tener conto per evitare di incorrere in sanzioni a causa di una sosta in apparenza lecita ma in realtà non consentita, come quando si posteggia l'auto davanti a un cancello di nostra proprietà.

Per sua definizione il passo carrabile è un accesso che consente ai veicoli di raggiungere una proprietà privata da una strada pubblica e viceversa: come tale va obbligatoriamente segnalato tramite un cartello rilasciato dal Comune, a cui va presentata una specifica domanda. Tale sbocco va quindi lasciato libero per non ostacolare la circolazione dei veicoli autorizzati al suo utilizzo e la sosta è sempre vietata: si può al massimo effettuare una fermata temporanea, a parte in quei casi nei quali non sia indicato diversamente dalla segnaletica.

Da notare il fatto che, nonostante il passo carrabile introduca a una proprietà privata, non ne fa assolutamente parte: il passaggio, infatti, viene sempre considerato uno spazio pubblico, per cui non c'è alcun alcun diritto di fruizione esclusiva dell'area. Ciò significa, in sostanza, che neppure il proprietario della proprietà privata a cui lo sbocco consente di accedere è autorizzato a parcheggiarvi, non potendo esercitare uno "ius ad excludendi alios", ovvero il diritto ad escludere altri, se non in presenza di casi peculiari.

Talvolta lo stesso errore di considerazione si verifica in ambito condominiale, quando cioè il proprietario di un box all'interno del garage di uso comune decide di posteggiare la propria auto dinanzi ad esso: si tratta di una situazione che spesso, in mancanza di specifiche norme decise dai condomini, provoca scontri e liti. Anche l'area dinanzi a un box di proprietà rientra infatti negli spazi comuni del condominio e quindi fruibili da tutti, a meno che per regolamento interno l'assemblea non decida diversamente. Potenzialmente l'area dinanzi al garage può essere utilizzata da ogni condomino, sempre che il posteggio non ostacoli l'accesso al box del proprietario: in genere quindi si tende a parcheggiare dinanzi a un accesso esclusivo, tenendo ben presente il fatto che non si tratterà mai di un uso esclusivo e che non si debba risultare in alcun caso d'intralcio per gli altri, neppure in fase di manovra.

Cosa accade invece se lo sbocco a una strada pubblica non è dotato di passo carrabile? In questi casi non

vige alcun divieto di posteggiare l'auto dinanzi al cancello, a meno che la segnaletica non indichi altro: non è solo il proprietario, dunque, a poter sostare davanti al passaggio, per cui non è prevista alcuna sanzione.