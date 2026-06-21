Passione retrogaming: una copia di Super Mario Bros. venduta all'asta per 3 milioni di dollari

Il mondo del collezionismo è vasto e molto amato. Sono tantissimi gli appassionati disposti a spendere cifre esorbitanti per aggiudicarsi un pezzo ambito. È quanto accaduto alcuni giorni fa durante l'evento Video Games Signature organizzato dalla casa d'aste Heritage Auctions. Un vecchio videogioco è stato venduto a una cifra stellare, mai raggiunta prima.

Si tratta di una copia sigillata di Super Mario Bros., famosissimo e amato videogioco della Nintendo. Entrando più nello specifico, si tratta di una cartuccia scoperta per caso alcuni mesi fa in una confezione Control Deck, rimasta sigillata per anni. La copia risale al 1986 e, secondo i vari esperti che ne parlano, sarebbe una seconda tiratura.

Il fatto che sia arrivata integra fino al 2026 è un puro caso, perché non era stata conservata da un lungimirante collezionista. Ciò la rende addirittura più preziosa. La cartuccia è intonsa, nonostante siano passati quarant'anni.

La vendita è stata confermata dalla stessa Heritage Auctions. A fare l'offerta più alta è stato un compratore anonimo, che ha ottenuto la copia offrendo 3 milioni di dollari. Una cifra esorbitante, che ha reso la cartuccia di Super Mario Bros., certificata PSA 9.6 A++, il videogioco più pagato al mondo. Prima di questa copia, il primato apparteneva a una copia sigillata di Super Mario 64 del 1996, pagata 2 milioni di dollari (la vendita risale al 2021).

"È giusto che il videogioco più importante al mondo abbia ottenuto il risultato più impressionante nella storia del collezionismo", ha dichiarato Evan Masingill, direttore delle vendite di videogiochi di Heritage Auctions, come si legge nel comunicato pubblicato sul sito della casa d'asta.

Del resto, i videogiochi appartenenti al vasto mondo del retrogaming sono a tutti gli effetti degli oggetti di pregio. Vengono molto apprezzati dai collezioni, disposti a spendere tantissimo per averli. Super Mario Bros.

, una vera e propria icona, è sicuramente il più amato, ma a tenergli compagnia ci sono videogiochi come The Legend of Zelda – una copia del 1986 è stata venduta a 870.000 dollari – o Final Fantasy – una copia del 1990 è stata battuta all'asta a 204.000 dollari.