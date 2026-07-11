Risucchiato dal finestrino rotto in volo

Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia in pochi minuti. Una situazione di emergenza che richiama alla mente il film del 2016 «Sully» di Clint Eastwood su un incidente aereo evitato grazie al sangue freddo dell'equipaggio.

È così che si potrebbe descrivere quanto accaduto ieri mattina al volo Ryanair Fr1879 partito dall'aeroporto di Salonicco in Grecia e diretta a Memmingem, vicino a Monaco di Baviera. Pochi minuti dopo il decollo, durante la fase di ascesa ad una quota di circa 5mila metri, si è verificato un grave guasto ad uno dei motori. Mentre i piloti verificavano l'opportunità di un rientro d'emergenza, si sono staccati alcuni frammenti che hanno rotto uno dei finestrini del velivolo.

La rottura ha causato l'immediata depressurizzazione della cabina. Accanto al finestrino sedeva un cittadino serbo di 61

anni con il rischio che venisse risucchiato all'esterno. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento immediato della moglie e di altri passeggeri seduti accanto che lo hanno trattenuto al sedile.

«La testa e le spalle di un passeggero erano fuori dal finestrino. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza» ha raccontato a Radio Salonicco una dei passeggeri. «La maggior parte di noi si era addormentata, avevamo chiuso gli occhi. C'è stato un rumore, come lo scoppio di uno pneumatico. Ci siamo subito resi conto che c'era stata una decompressione - ha dichiarato - C'erano urla, per un attimo ho pensato che qualcuno avesse aperto accidentalmente la porta di emergenza».

Il panico si è diffuso tra i passeggeri mentre gli assistenti di volo li aiutavano ad indossare le maschere di ossigeno. Nel mentre il comandante ha iniziato una discesa rapida a 1.800 metri per stabilizzare la pressione e invertire la rotta. Dopo circa una ventina di minuti, l'aereo è atterrato in sicurezza all'aeroporto di Salonicco dove erano nel frattempo accorsi mezzi d'emergenza dei Vigili del Fuoco, ambulanze e della Polizia.

Alla fine il bilancio è stato meno grave di quanto si temesse. Tre

persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti precauzionali e dimessi in breve tempo. Il 61enne è stato ricoverato con lievi lesioni da sfregamento e in stato di shock, ma non sarebbe in pericolo di vita. «Eravamo in volo da circa 30 minuti quando il finestrino, all'improvviso, si è rotto. Tre persone hanno tirato dentro mio marito. Tutti piangevano, lui è svenuto tre volte» ha raccontato la moglie.

I passeggeri hanno poi raggiunto Monaco di Baviera con un volo sostitutivo della Ryanair, mentre il velivolo è stato trasportato in un hangar per essere esaminato nell'ambito dell'indagine aperta dalle autorità aeroportuali greche per accertare le cause dell'incidente.

Un episodio simile era avvenuto nel 2018 a bordo di un volo da New York a Dallas.

In quel caso durante il volo una pala del motore cedette e alcuni frammenti spaccarono un finestrino. Una passeggera venne in parte risucchiata fuori dall'aereo, fu trattenuta dagli altri viaggiatori ma morì per le ferite riportate