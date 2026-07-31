SuperEnalotto, caccia al 6 da 202,2 milioni

Il “6” si è nascosto ancora una volta nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 121 di giovedì 30 luglio, con il Jackpot che arriva a 202,2 milioni di euro in palio per questa sera venerdì 31 luglio 2026.

È festa però per due persone che hanno centrato 1 punto 5 da 62.817,27 euro. La prima giocata vincente è stata realizzata a Casina (Reggio Emilia) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Edicola Leuratti situato in Via Roma, 10 A; la seconda giocata vincente è stata realizzata a Trento presso il punto di vendita Sisal Totoricevitoria Totopiù situato in Via GB Trener, 16. La combinazione vincente è stata: 20 – 47 – 75 – 76 – 78 – 89 – J 9 – SS 89. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 30 luglio ha assegnato 341.242 vincite. Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/

Durante il concorso N° 3581 delle ore 17.00 di giovedì 30 luglio, è stata realizzata una vincita Win for Life Classico con punti 10/0 da 14.292,70 euro. La giocata vincente - di 2 euro - è stata realizzata online su Sisal.it. Combinazione: 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 12 – 15 – 16 – 20. Numerone: 13. Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo: https://www.winforlife.it