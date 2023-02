Il rito di Sanremo, gli anarchici e il teleaborto. Le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Ma sono anarchici questi?

Dopo molto tempo la cronaca torna a parlare di anarchici. Ma i protagonisti delle vicende di questi giorni non devono aver letto uno dei testi base di chiunque voglia dirsi anarchico: “Guerra e rivoluzione” di Tolstoj. Perché l'anarchia può esistere solo in assenza di violenza, altrimenti è solo altro potere che cerca di emergere. Chiamiamo le cose con il nome giusto.

Non c'è pace in Terra Santa

A proposito di violenza, in Israele il livello si sta alzando parecchio. Ancora una volta. Sullo scacchiere degli equilibri mediorientali, tra quello che sta avvenendo in Iran e un nuovo assetto del potere che cerca di emergere, si specchiano tutti i poteri del mondo. Ciò che è certo, è che civili innocenti muoiono da entrambe le parti. Gli esseri umani sono così complicati...

Il teleaborto del tempio satanico

Chi della morte gioisce è il tempio satanico, che ha appena aperto in America una clinica per il “teleaborto”. La loro specialità sarà garantire l'aborto anche a distanza, per rendere più facile a tutte, ovunque vivano e qualunque condizione sociale abbiano, quello che loro definiscono un “rito religioso”. Chissà, magari è veramente questa la religione di questi confusi tempi.

Dalla Candelora alla festa dei calzini spaiati

Un tempo in questi giorni si festeggiava la Candelora, un'antica festa della luce frammista di paganesimo, ebraismo e cristianesimo. Oggi, nel silenzio degli apparati religiosi, si festeggia il giorno dei calzini spaiati per l'inclusione di tutt* amic*. Come cambiano in fretta i tempi. Viene da domandarsi se ci sarà ancora spazio per la luce nel pastone egalitario in cui ci stiamo addentrando.

Il rito di Sanremo gender fluid

E veniamo ad un altro rito, quello di Sanremo. Continuano le polemiche programmate per far parlare del Festival, e ci prestiamo volentieri a questo gioco. C'è una polemica di Fratelli d'Italia sulla presenza di Rosa Chemical, perché la sua presenza potrebbe rendere Sanremo l'edizione “più gender fluid di sempre”. Lo stesso rapper invece dichiara che odia il politicamente corretto. Vedremo cosa succederà.

Narcan a Los Angeles

Come chicca finale, solo per ricordare in quale condizione siano oggi gli Stati Uniti e quale modello stiamo accettando nelle nostre case, appuntiamo che le autorità di Los Angeles hanno autorizzato gli studenti a portare con sé del Narcan spray. Si tratta di un medicinale che serve in caso di intossicazione da narcotici.