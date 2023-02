Oggi è la giornata dei "calzini spaiati": cos'è e come si celebra

Oggi si celebra la Giornata dei Calzini Spaiati, un’iniziativa nata per promuovere ed educare i bambini alla diversità. In occasione della ricorrenza, viene chiesto ai più piccini di indossare due calzini di colore, fantasia e tessuto differenti. L’obiettivo è quello di sensibilizzare ai temi dell’uguaglianza, della disabilità e dell’inclusività attraverso un semplice gesto.

Cos’è la Giornata dei Calzini Spaiati

La Giornata dei Calzini Spaiati è stata ideata da Sabrina Flapp, maestra in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli, nel 2010. Si celebra, ogni anno, il primo venerdì di febbraio (quest’anno cade il giorno 3).

" Mi è sempre piaciuta Pippi Calzelunghe, la trovo originale. È stata lei a ispirarmi. - aveva raccontato l'insegnante in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa - C'è bisogno di senso di appartenenza, di legami, di famiglia, è questo il messaggio che volevamo far arrivare ".

La stessa aveva poi spiegato che l’obiettivo dell’iniziativa è quello di " diffondere il messaggio di accettazione della diversità, in varie forme e in vari modi. Con i calzini si può giocare, ci si può divertire, fanno parte della quotidianità. Ognuno legge l'iniziativa a modo suo, la fa propria. È questa la forza del progetto ".

Il manifesto dell’iniziativa

Da dieci anni, l’evento viene pubblicizzato sui social network con un locandina colorata - Il Manifesto della Giornata dei Calzini Spaiati - in cui vengono elencati 8 punti del progetto.

" La nostra Giornata è nata per gioco - si legge sul Manifesto - ed è questo il modo in cui desideriamo portarla avanti. I nostri valori sono l’uguaglianza, il rispetto, l’inclusione, la pace, l’amicizia, la condivisione e la valorizzazione delle peculiarità ".

Giunta alla decima edizione - la tredicesima dall’inizio reale dell’avventura - La Giornata dei Calzini Spaiati " vuole coinvolgere grandi e piccini nello spirito più semplice dell’amicizia e del rispetto degli altri, - recita il post che promuove l’iniziativa - della condivisione e della specialità di ognuno di noi. Siamo tutti uguali, tutti diversi e tutti importanti ".

Come si celebra

Nel corso degli anni, l'iniziativa ha ricevuto un numero crescente di adesioni. Al punto da diventare un appuntamento fisso per molte scuole del territorio, da nord e sud dello Stivale, e una giornata di festa per i bambini.

Su Facebook, gli organizzatori hanno fornito qualche suggerimento su come celebrarla al meglio. Ad esempio, realizzando l’albero dei Calzini Gentili: si uniscono (simbolicamente) due alberi con un cordoncino. Ciascun bambino può appendere al filo il proprio calzino con all’interno riflessioni o storie sull’amicizia e la diversità. Oppure si possono inventare canzoni, filastrocche o poesie in rima. Non mancano, poi, le attività di gruppo come il Calzino Puzzle, da realizzare con i compagni di classe, o il Ballo dei Calzini Spaiati.