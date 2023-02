"Chi sono gli assassini di Cospito". Manifesto choc degli anarchici alla Sapienza

La facoltà di Lettere dell'università La Sapienza è occupata da ieri sera, giovedì 2 febbraio, in solidarietà con Alfredo Cospito, in sciopero della fame volontario da 3 mesi come protesta contro il 41-bis e l'ergastolo ostativo. Gli occupanti dell'università, la maggior parte dei quali appartenenti ai collettivi rossi e ai centri sociali, hanno annunciato che lasceranno il presidio solo sabato, quano partirà il corteo per Cospito. Nel frattempo, all'ingresso della facoltà e all'interno sono stati affissi vergognosi manifesti che ritraggono alte cariche dello Stato, tra i quali anche Sergio Mattarella, con la scritta " chi sono gli assassini di Alfredo Cospito ", affissi anche accanto alla targa commemorativa per l'anarchico Giuseppe PinelliProteste dalla maggioranza e silenzio imbarazzato da parte di una certa sinistra, che continua a sostenere l'eliminzione del 41-bis per Cospito.

Le minacce degli anarchici

I volti dei personaggi ritratti sono otto, in quest'ordine: Sergio Mattarella, Carlo Nordio, Marta Cartabia, Giovanni Russo, Pietro Curzio, Anna Maria Loreto, Giorgia Meloni, Gianni Melillo. Per ognuno di loro è stata anche indicata la carica che ricoprono. Una minaccia nemmeno troppo velata alle istituzioni e allo Stato, l'ennesima, che si inserisce in una cornice di violenza e tensione che giorno giorno viene alimentata da gruppi di violenti. I manifesti de La Sapienza arrivano a pochi giorni di distanza dalle parole di uno degli storici appartenenti ai gruppi anarchici di Roma, Pasquale Valitutti, che in un'intervista al sito Huffington Post, senza remore e senza timori, ha palesemente minacciato di morte quelli che, se Cospito dovesse morire, sarebbero i colpevoli: " Noi vogliamo che Alfredo non muoia. È un nostro compagno, fa parte della famiglia anarchica. Sangue del nostro sangue e nervi dei nostri nervi. Noi non sopporteremo che Alfredo venga ucciso senza reagire. Queste persone che stanno assassinando Afredo si sono messe nel mirino delle armi libertarie-rivoluzionarie ".

Quindi, ecco le parole che, a leggerle ora dopo la comparsa dei manifesti all'università, delineano la strategia degli anarchici: " Noi adesso, in qusto momento storico faremo in modo di indicare con chiarezza coloro che sono direttamente o indirettamente responsabili dell'assassinio di Alfredo. Poi i tempi camabiano e sicuramente in un futuro questa gente sarà colpita dalle armi rivoluzionarie ". C'è poco altro da aggiungere alle parole di Valitutti, che seppure ora sia anziano e invalido, non ha mai smesso di partecipare alle azioni anarchiche ed era in piazza anche sabato, durante gli scontri tra i gruppi in rivolta e la polizia.

La condanna politica

Ancora una volta, sono gli stessi gruppi anarchici a confermare l'esistenza di un pericolo montante, nonostante da più parti all'opposizione ci sia la tendenza a minimizzare quanto sta accadendo. " Trovo estremamente gravi e inaccettabili i manifesti affissi all'Università La Sapienza di Roma ", ha commentato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha sottolineato come " il clima che si sta creando attorno alla vicenda dell'anarchico sta assumendo contorni inquietanti e non va sottovalutato ". Quindi ha espresso la necessità che ci sia " una condanna unanime, ferma e decisa, per queste azioni vergognose e per questa continua escalation di violenza ".

È ferma anche la condanna di Lorenzo Fontana, presidente della Camera: " Auspico la pronta individuazione dei responsabili di questa iniziativa vile e vergognosa ". Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, definisce questi atti " vili e di una gravità inaudita ". Quindi, aggiunge: " Desidero esprimere la più ferma condanna, con l'auspicio che gli autori di questi ignobili gesti vengano quanto prima individuati ". Daniela Santanché, ministro del Turismo, li considera " gesti incivili da condannare fermamente affinchè, in futuro, si ripresentino sempre meno. Un crescendo di atti di violenza che stanno alimentando un clima d'odio che ci riporta a periodi storici che non vorremmo mai rivivere ".