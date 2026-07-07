Safety21 acquisisce una partecipazione di minoranza in CASV per rafforzare la propria presenza in Spagna e consolidare la piattaforma europea dedicata all'enforcement e alla smart mobility

Il Gruppo Safety21, principale provider italiano di tecnologie per l’enforcement, soluzioni per la Smart Mobility e servizi digitali per la sicurezza stradale, ha annunciato il 30 giugno 2026 l’acquisizione di una quota di minoranza di CASV, provider spagnolo di soluzioni tecnologiche per attività di enforcement da parte di Amministrazioni Locali e Forze dell’Ordine.

L'operazione rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di espansione internazionale di Safety21 e rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo nel mercato iberico, consolidandone l'ambizione di creare una piattaforma europea di riferimento nel settore dell'enforcement.

CASV supporta Comuni ed Enti Pubblici su tutto il territorio spagnolo, offrendo tecnologie per servizi di enforcement legati alla sicurezza stradale, con una specifica expertise nella validazione, gestione e riscossione delle sanzioni derivanti da sistemi di controllo elettronico della velocità.

Fondata nel 1998, la società è una controllata dal Gruppo CGI con sede a Barcellona. L'operazione è stata perfezionata attraverso un accordo con CGI, azionista di maggioranza di CASV e operatore di riferimento nel settore da oltre vent'anni.

L'accordo prevede inoltre un'opzione che consentirà a Safety21 di incrementare la propria partecipazione fino ad acquisire una quota di maggioranza, a testimonianza della visione industriale condivisa dalle parti e di un approccio orientato a una partnership di lungo periodo.

A seguito dell'operazione, CASV continuerà a operare sotto l'attuale management. La società assumerà il nuovo marchio CGI21 e potrà beneficiare delle tecnologie, delle risorse e della piattaforma industriale del Gruppo. La partnership consentirà di accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni, ampliare l'offerta rivolta ai clienti e sostenere ulteriori opportunità di crescita nel mercato europeo della Smart Mobility.

Gianluca Longo, Amministratore Delegato di Safety21, ha dichiarato: "Questa operazione è perfettamente coerente con la nostra strategia di costruire un gruppo europeo di riferimento, capace di guidare l'innovazione nei settori dell'enforcement e della Smart Mobility attraverso tecnologie proprietarie, eccellenza operativa e una forte presenza locale nei mercati strategici. CGI è un partner d’eccellenza, con competenze distintive, relazioni consolidate con i clienti e un management di alto livello. Unendo le nostre forze siamo convinti di poter accelerare la crescita di entrambe le organizzazioni, creando nuove opportunità per clienti, partner e istituzioni pubbliche. L'opzione di incrementare la nostra partecipazione conferma la fiducia nel progetto industriale condiviso e la volontà di costruire una piattaforma europea sempre più integrata."

Ramón Solé Vilanova, Chief Executive Officer di CGI, ha commentato: "Fin dai primi confronti è apparso evidente come Safety21 condivida la nostra visione strategica sul futuro del settore. Le competenze sviluppate nella digitalizzazione dei servizi di enforcement e la capacità di realizzare piattaforme tecnologiche innovative rappresentano un'importante opportunità per sostenere la prossima fase di crescita di CASV, che diventerà CGI21. Insieme al management continuiamo a essere pienamente impegnati nel supportare lo sviluppo della società, guidati da una visione comune fondata su crescita sostenibile, innovazione e creazione di valore nel lungo periodo."

Paolo Tommasini, Amministratore Delegato di Safety21 Iberica, ha aggiunto: "L'integrazione con CASV rafforza significativamente la nostra presenza nella Penisola Iberica e mette a sistema competenze altamente complementari. La combinazione tra la profonda conoscenza del mercato locale maturata da CASV e le tecnologie proprietarie e il know-how industriale di Safety21 darà vita a una piattaforma ancora più solida, in grado di servire clienti pubblici e privati e di sostenere lo sviluppo di soluzioni di mobilità intelligente in Spagna e nei mercati limitrofi."

L'operazione rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di crescita di Safety21, sostenuto da BU Bregal Unternehmerkapital, primaria società di investimento specializzata nel supporto ad aziende leader di mercato di medie dimensioni nell'area DACH e nei Paesi limitrofi.

Negli ultimi anni il Gruppo ha accelerato il proprio sviluppo attraverso continui investimenti in

innovazione, crescita organica e acquisizioni strategiche, con l'obiettivo di costruire una piattaforma tecnologica paneuropea nei settori dell'enforcement, della smart mobility e della gestione delle infrastrutture digitali.