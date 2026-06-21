Sorelline scomparse in Abruzzo trovate a Formia: stanno bene

Le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse quindici giorni fa da una casa-famiglia di Civitella Alfedena, in provinciade L'Aquila, sono state ritrovate dai carabinieri dei Ros in una casa a Formia, di proprietà di una zia. Lo comunica il Tg1 attraverso i suoi canali social, sottolineando che le due sarebbero in buone condizioni di salute.
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