Sorridiamo a Elodie nuda, Patty Pravo e la chirurgia estetica: le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web, di seguito alcuni dei fatti più cliccati della settimana rivisitati e corretti

Una lunga giornata del sorriso

Tra le tante improbabili “giornate mondiali” con cui l'ONU e le varie fondazioni che governano il mondo stanno cambiando il martirologio romano splende, anzi, sorride quella che si è celebrata questa settimana, quella del sorriso, perché alla fine è vero che tutto cambia se filtriamo il mondo attraverso una larga e accogliente bocca che tutto accoglie e a tutto manda luce, proviamoci.

Sorridiamo a Elodie nuda

Facile sorridere di fronte ad Elodie nuda, un sorriso ebete e stordito dalla carica estrogena del suo corpo, tutti ne parlano. ho una particolare sensibilità per il rapporto tra arte e nudità, quindi il sorriso si fondava su presupposti eccellenti, peccato che lei stessa abbia voluto inquinare tutto con la solita stanca propaganda femminista che vorrebbe annullare il punto di vista maschile dalla dinamica e alla fine dietro c'è la solita voracità commerciale, almeno resta l'arte di Milo Manara.

Il sorriso nudo di Francesco d'Assisi

E a proposito di nudità e sorrisi, il 4 ottobre si è celebrato San Francesco, che ancora resiste alle giornate mondiali dell'ONU, sarà che lo hanno trasformato in un eroe ambientalista, bisognerebbe leggersi e rileggersi il Cantico delle Creature per capire che le cose sono fortunatamente molto più profonde di così, io ho dedicato due anni allo studio del Cantico per scriverne un libro, consiglio a tutti di tenerci sopra gli occhi almeno qualche minuto.

Un premio Nobel a Jon Fosse

Sorridiamo al nuovo premio Nobel per la letteratura, il norvegese Jon Fosse, in Italia non ancora troppo conosciuto, un letterato che si dedica all'unica cosa che conta, l'indicibile, cercate le sue immagini su google, non è facile trovarne una in cui sorrida davvero, forse non celebra la giornata mondiale del sorriso, quel sorriso sottile che non c'è mi incuriosisce molto e finirà che leggerò qualcosa della sua opera

Patty Pravo e la chirurgia estetica

Ma un bel sorriso ce lo ha regalato Patty Pravo, che intervistata a Belve, dopo aver ammesso di aver fatto uso di droghe, ha sostenuto di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, solo alcune punturine e chi siamo noi per mettere in dubbio questa affermazione, ci dobbiamo credere, per fortuna c'è ancora l'eco della giornata mondiale del sorriso che qualche ghigno ce lo concede ancora

A chi interessa la laurea di Dario Fabbri?

L'ultimo sorriso è per Dario Fabbri, l'apprezzato esperto di geopolitica che si è scoperto non essere laureato e questo ha fatto molto discutere il popolo del web, in verità non lo avevo mai sentito sostenere il contrario, ma si vede che in questo paese la mentalità burocratica è penetrata a fondo nelle nostre anime, laureato o no Dario Fabbri è bravo e sa comunicare molto bene temi estremamente complessi, quindi chissenefrega della laurea