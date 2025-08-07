Scattano i dazi di Trump. Il presidente: "Miliardi di dollari affluiranno negli Usa"

Trump: "Usa incasseranno centinaia di miliardi di dollari, crescita sarà senza precedenti"
"Penso che la crescita sarà senza precedenti". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando l'entrata in vigore dei dazi generalizzati per i prodotti provenienti da oltre 60 paesi e dall'Unione Europea. Ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno "incassando centinaia di miliardi di dollari in dazi", ma non ha potuto fornire una cifra precisa per le entrate perché "non sappiamo nemmeno quale sarà il dato definitivo" per quanto riguarda le aliquote tariffarie.
Scattano i dazi, Trump: "Miliardi affluiranno ora negli Usa"
Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora di Washington (le 6 di oggi in Italia) i nuovi dazi statunitensi sui prodotti di decine di economie mondiali, delineando il nuovo ordine commerciale auspicato dal presidente americano Donald Trump. "Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli Usa", ha dichiarato Trump sul suo social Truth pochi minuti prima della scadenza.
Dazi, Trump: "Ci saranno tariffe del 100% su chip e semiconduttori
Gli Stati Uniti introdurranno dazi del 100% sui microchip e i semiconduttori importati negli Stati Uniti. Lo ha detto Donald Trump, parlando alla Casa Bianca in occasione dell'annuncio di un nuovo investimento da 100 miliardi di dollari da parte di Apple. Tuttavia, ha detto il presidente Usa, se le aziende si impegneranno a realizzare i loro prodotti negli Usa, i dazi non scatteranno, anche in attesa che inizi la produzione.