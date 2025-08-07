Scattano i dazi di Trump. Il presidente: "Miliardi di dollari affluiranno negli Usa"

"Penso che la crescita sarà senza precedenti". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando l'entrata in vigore dei dazi generalizzati per i prodotti provenienti da oltre 60 paesi e dall'Unione Europea. Ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno "incassando centinaia di miliardi di dollari in dazi", ma non ha potuto fornire una cifra precisa per le entrate perché "non sappiamo nemmeno quale sarà il dato definitivo" per quanto riguarda le aliquote tariffarie.