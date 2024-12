L'intelligenza artificiale le impone il velo nel fumetto. La studentessa tunisina non ci sta

Ascolta ora 00:00 00:00

Rahma è una studentessa tunisina di 15 anni. L’intelligenza artificiale non ha dubbi: indossa il velo, non potrebbe essere altrimenti. Ma la realtà è ben diversa: la giovane non ha alcuna intenzione di vestire l’hijab. Ma per l’AI si tratta di un’ipotesi sconosciuta. Non è una storia da film, ma quanto accaduto all’istituto comprensivo Cosimo De Giorgi di Lizzanello e Merine, Lecce, nell’ambito del progetto “Gente in cammino” inserito nel Festival internazionale della Public History. La sua classe ha realizzato un fumetto su storie di migrazione e inclusione con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, ma si è posto fin da subito il problema del velo.

“Perché sul fumetto vengo rappresentata con il velo? Qui non ce l’ho e non lo voglio. Voglio essere raffigurata senza, voglio che si vedano i miei lunghi capelli ricci” la reazione della giovanissima studentessa, riportata dal Corriere. Rahma ha rifiutato quella immagine lontana dalla sua realtà è stata la reazione incredula della ragazzina davanti alle insegnanti, rifiutando quell'immagine che non corrispondeva alla sua realtà.

Da quando è arrivata in Italia, Rahma non ha mai più vestito l'hijab. Ma nonostante ciò l’intelligenza artificiale, con parecchio pregiudizio, le ha imposto automaticamente il velo. “Ogni volta che i bambini chiedevano all’AI di raffigurare Rahma, veniva sempre rappresentata con il velo. Per toglierlo, abbiamo dovuto ingannare l’intelligenza artificiale, dicendo che si trattava di una figura maschile. E così il velo è sparito, riuscendo a superare gli stereotipi che l’uomo le ha trasmesso” ha spiegato la docente Carmen Mazzeo.

L’unico modo per superare l’ostacolo è stato dare fattezze maschili al personaggio di Rahma. Ma quanto accaduto con l’AI ha fornito uno spunto per approfondire l’influenza della tecnologia anche per quanto concerne gli stereotipi.

La dirigente Maria Assunta Corsini ha evidenziato: “In questo progetto l’elemento di novità interessante valorizzato da tutti è stato l'uso dell'intelligenza artificiale, una delle tante emergenze del momento, che è stata utilizzata a scuola in maniera costruttiva, riuscendo a far percepire ai ragazzi come strumenti come l'AI, se non utilizzati correttamente, possano avere effetti devastanti”.