SuperEnalotto, due vincite da 92mila euro e Jackpot a 178 milioni

Il Jackpot di SuperEnalotto continua a far sognare perché arriva a 178,1 milioni di euro che sono in palio per il concorso di questa sera venerdì 12 giugno e la caccia al “6” supermilionario non si ferma perché nessuno lo ha centrato.

Intanto festeggiano l’arrivo della fortuna due giocatori che hanno centrato un “5” da 92.519,52 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Sondrio presso il punto di vendita Sisal Edicola Aurora di Orilieri Massimo situato in via E.