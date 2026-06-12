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SuperEnalotto, due vincite da 92mila euro e Jackpot a 178 milioni

Continua la caccia al “6” da sogno in palio questa sera mentre due giocatori hanno centrato il “5” a Sondrio e Chatillon

SuperEnalotto, due vincite da 92mila euro e Jackpot a 178 milioni
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Il Jackpot di SuperEnalotto continua a far sognare perché arriva a 178,1 milioni di euro che sono in palio per il concorso di questa sera venerdì 12 giugno e la caccia al “6” supermilionario non si ferma perché nessuno lo ha centrato.

Intanto festeggiano l’arrivo della fortuna due giocatori che hanno centrato un “5” da 92.519,52 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Sondrio presso il punto di vendita Sisal Edicola Aurora di Orilieri Massimo situato in via E.

Toti, 41 e Chatillon (Aosta) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Chameran situato in Via Menabrea, 83. La combinazione vincente è stata: 7 – 21 – 22 – 40 – 44 – 87 – J 53 – SS 83. Il concorso SuperEnalotto SuperStar numero 93 di giovedì 11 giugno ha assegnato 425.301 vincite. Sito ufficiale: https://www.superenalotto.it/

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