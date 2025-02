"Posso parlarle un attimo" e ti svuotano il conto: ecco come evitare la truffa

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è una nuova truffa che sta circolando su WhatsApp. In questi giorni, come segnalato da diversi utenti, in molti starebbero ricevendo un messaggio che contiene una falsa proposta di lavoro. In realtà l'obiettivo di chi sta dietro al messaggio è ben altro. Dal momento che la situazione appare molto seria, la polizia postale ha voluto diramare un'allerta per sensibilizzare i cittadini e metterli in guardia.

In sostanza, quella che sembra un'allettante offerta di lavoro non è altro che un metodo per svuotare il conto del malcapitato utente che decide di rispondere al truffatore. WhatsApp è purtroppo la piattaforma favorita dei cybercriminali, dunque attenzione quando si ricevono messaggi da numeri che non conosciamo.

Stando alle informazioni messe a disposizione, questa truffa è divisa in varie fasi. Prima di tutto la vittima riceve un messaggio in cui la si invita a parlare. " Salve, posso parlarle un attimo? ", è infatti la richiesta ricevuta da chi è stato contattato. La cosa migliore da fare è non rispondere. Chi invece replica si vedrà proporre un lavoro da parte di una sedicente reclutatrice. L'offerta apparirà fantastica, con ottimi compensi e orari flessibili. Sarà fatto anche il nome di una società che renderà il tutto ancora più credibile. All'utente verrà spiegato che la mansione consiste nel lasciare Like e recensioni.

A quel punto scatta la trappola, perché per lavorare sarà necessario aprire un portafoglio di criptovalute dove accreditare i guadagni maturati con il lavoro. Alla vittima verrà quindi chiesto di investire denaro che non sarà mai restituito. In poco, dunque, il malcapitato utente si ritroverà il conto prosciugato.

Ancora una volta, dunque, è bene fare attenzione ai messaggi che riceviamo e a quali decidiamo di dare credito.

Molti, purtroppo, nascondo una truffa, e sono riconoscibili perché spesso hanno un numero con, offrono lavoro con guadagni troppo facili e coinvolgono le criptovalute. Password e dati personali non dovrebbero mai essere condivisi sulle piattaforme social. La cosa migliore da fare quando si viene contattati da questi numeri è non rispondere e bloccarli.