Università Link, Medicina, Odontoiatria e Professioni sanitarie: l'opportunità di iniziare subito il percorso di laurea

L'estate, per migliaia di maturandi e studenti universitari, non coincide soltanto con la conclusione dell'anno scolastico, ma rappresenta il momento in cui prendere decisioni che potranno incidere sul proprio futuro professionale. Tra le facoltà che continuano ad attirare il maggior numero di candidature ci sono senza dubbio Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e le Professioni sanitarie, percorsi che richiedono preparazione, motivazione e una conoscenza sempre più approfondita delle modalità di accesso previste dai diversi atenei. Per l'anno accademico 2026/2027 l'Università degli Studi Link apre nuovamente le selezioni per i corsi dell'area sanitaria, offrendo agli studenti la possibilità di sostenere i test di ammissione già nel mese di luglio. L’ateneo ha il suo quartier generale a Roma, nello storico Casale di San Pio V, tra Piazza Carpegna e Piazza Pio XI, e nella nuova grande sede di via Pietro de Francisci, a breve distanza, che con i suoi oltre 53mila metri quadrati ospita tutti i corsi dell’area medico-sanitaria. L’Università Link è presente anche a Napoli, a Città di Castello, in provincia di Perugia, a Novedrate, in Lombardia e a breve distanza da Milano, e nelle Marche, dove sono state recentemente aperte le sedi di Fano, Macerata e Ascoli Piceno. L’ateneo prevede inoltre di ampliare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale, da nord a sud, con sei nuove sedi in altre regioni italiane, attualmente in fase di accreditamento.

Scegliere il percorso giusto

Per chi sogna una carriera nella sanità, la scelta del percorso universitario rappresenta uno dei passaggi più importanti nella vita di uno studente. Chi desidera diventare medico, odontoiatra o intraprendere una professione sanitaria è chiamato ad affrontare un iter che richiede non solo una solida preparazione, ma anche la capacità di orientarsi tra le diverse modalità di accesso previste dal sistema universitario italiano. È fondamentale conoscere con precisione le opportunità offerte dai diversi percorsi universitari e studiare tutte le tempistiche.

L'accesso attraverso il test nelle università private

Accanto al nuovo sistema previsto negli atenei statali, resta invece confermata la modalità di accesso adottata dalle università private attraverso il superamento del test di ammissione. Anche l'Università degli Studi Link continua infatti a prevedere una prova di ammissione. In questo caso, una volta superato il test previsto dal bando, lo studente può immatricolarsi direttamente e iniziare immediatamente il proprio percorso universitario. Si tratta di una modalità diversa rispetto al semestre filtro, che consente agli studenti di conoscere in tempi più rapidi il proprio percorso accademico, fermo restando il necessario superamento della prova di selezione. L’offerta formativa dell’area medico-sanitaria è distribuita tra diverse sedi dell’ateneo. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia si svolge nelle sedi di Roma, Novedrate, Fano e Ascoli Piceno, mentre Odontoiatria e Protesi Dentaria è offerto a Roma, Macerata e Città di Castello. Il corso di laurea magistrale in Farmacia è attivo nella sede di Roma.

Le date dei test per i corsi dell’area medico-sanitaria

Per il prossimo anno accademico l'Università degli Studi Link ha programmato una nuova sessione di prove di ammissione dedicate ai corsi dell'area medico-sanitaria. Le date già fissate riguardano il 22 e il 24 luglio. Il 22 luglio sono previsti i test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (a Roma, Novedrate, Ascoli Piceno e Fano) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (a Città di Castello, Macerata e Roma): in entrambi i casi la scadenza per le iscrizioni è fissata al 17 luglio. Il 24 luglio si svolgeranno invece le prove per l’accesso ai corsi di laurea in Infermieristica (a Città di Castello e Roma), Fisioterapia (a Città di Castello e Roma), Osteopatia (a Città di Castello, Novedrate e Roma), Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e Tecniche di Laboratorio Biomedico (entrambe solo a Roma). Per questi test la scadenza delle iscrizioni è fissata al 21 luglio. Il corso di laurea magistrale in Farmacia è invece a ingresso libero, non prevede un test di accesso ed è disponibile anche in formula intensiva per gli studenti lavoratori. Si tratta quindi di appuntamenti particolarmente importanti per gli studenti che desiderano iniziare il proprio percorso universitario già dal prossimo anno accademico.

Come funziona oggi l'accesso a Medicina e Odontoiatria

Negli ultimi mesi il sistema di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria nelle università statali ha subito importanti modifiche. Il modello attualmente previsto introduce il cosiddetto semestre filtro, durante il quale gli studenti iniziano a frequentare le lezioni e solo successivamente, sulla base dei risultati ottenuti negli esami previsti al termine del semestre, accedono alla graduatoria nazionale. Sarà quindi soltanto nei mesi successivi, orientativamente tra la fine dell'anno e l'inizio di quello successivo, che gli studenti potranno conoscere l'esito definitivo del proprio percorso e sapere se rientrano tra coloro che accederanno effettivamente al corso di laurea.

Medicina e formazione pratica fin dal primo anno

Uno degli elementi che caratterizzano il percorso di Medicina dell'Università Link è anche l'attenzione rivolta fin dall'inizio alla formazione pratica. Accanto alle lezioni teoriche, infatti, gli studenti partecipano sin dal primo anno ad attività laboratoriali all'interno di strutture dedicate alla biologia e alla chimica. L'obiettivo è accompagnare progressivamente gli iscritti verso lo sviluppo delle competenze cliniche attraverso un percorso che integra teoria, pratica e metodologie didattiche innovative. A partire dal terzo anno il piano di studi prevede inoltre tirocini professionalizzanti presso ospedali e strutture convenzionate con l'ateneo.

Le Professioni sanitarie restano tra le più richieste

Oltre a Medicina e Odontoiatria, continua a essere molto elevato l'interesse degli studenti verso le Professioni sanitarie. L’offerta dell’Università degli Studi Link comprende diversi percorsi legati alle Professioni sanitarie. Il corso di laurea in Osteopatia è offerto nelle sedi di Roma, Novedrate e Città di Castello; Infermieristica e Fisioterapia sono attive a Roma e Città di Castello; i corsi in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e in Tecniche di Laboratorio Biomedico sono invece offerti nella sede di Roma. Si tratta di percorsi differenti, che formano figure professionali specifiche e rispondono alle diverse esigenze del sistema sanitario. Anche per le Professioni sanitarie, nelle università, l'accesso continua a essere regolato attraverso prove selettive.

Una scelta da programmare con attenzione

Affrontare un test di ammissione significa prepararsi non soltanto dal punto di vista delle conoscenze, ma anche sotto il profilo organizzativo. Per questo motivo è importante consultare con attenzione i bandi pubblicati, verificare le modalità di iscrizione e rispettare tutte le scadenze previste. Una corretta pianificazione permette infatti di affrontare con maggiore serenità ogni fase della selezione, evitando il rischio di perdere opportunità per semplici errori procedurali.

Una formazione costruita sulle competenze

L'Università degli Studi Link punta a formare professionisti capaci di affrontare le sfide della sanità contemporanea attraverso una preparazione che unisce conoscenze scientifiche, attività pratiche e sviluppo delle competenze relazionali. Il progetto formativo si fonda su una didattica che alterna lezioni tradizionali, laboratori, seminari, attività di gruppo, problem solving, experiential learning, decision making e simulazioni pratiche. A questo si affianca un corpo docente composto da professori selezionati attraverso concorsi pubblici e impegnati quotidianamente sia nella didattica sia nella ricerca scientifica.

Luglio, il mese delle scelte

Per molti studenti le prossime settimane rappresenteranno un passaggio decisivo. I test di ammissione programmati nel mese di luglio offriranno infatti la possibilità di iniziare il percorso universitario già con il nuovo anno accademico. Per chi sogna una carriera nella medicina, nell'odontoiatria o nelle professioni sanitarie, informarsi per tempo sulle modalità di accesso, conoscere il funzionamento delle prove e valutare con attenzione le opportunità offerte dai diversi atenei costituisce il primo passo verso una scelta consapevole.

In un settore come quello sanitario, dove preparazione, competenza e aggiornamento continuo rappresentano requisiti imprescindibili, il percorso universitario resta il punto di partenza fondamentale per costruire il proprio futuro professionale.