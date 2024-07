La vacanza dell'influencer, una parlamentare nuda. Le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di colore poetico alle notizie in bianco e nero che circolano sul web. Di seguito alcuni dei fatti più cliccati della settimana visti attraverso un filtro a colori.

"Odio tutti gli ebrei"

Una "scrittrice" in lacrime dice che odia tutti gli ebrei, che quando saranno tutti appesi per i piedi sarà in prima fila a sputare loro addosso. Ecco, l’Europa si riscopre antisemita. E non voglio parlare di quanto sia disgustoso ciò che ha detto, è sotto gli occhi di tutti. Vorrei parlare di quanto sia disgustosa la mancanza di consapevolezza in tanti che si dicono scrittori, artisti e addirittura poeti, ma poi non sono capaci di donare al mondo uno sguardo che trascenda le opinioni di parte. Sono solo portavoci di questo mondo in bianco e nero in cui tutto si divide, si polarizza e si estremizza. Vedo troppi sedicenti artisti, scrittori e poeti che si fanno megafoni di punti di vista così estremi che non possono che creare reazioni altrettanto estreme, il gioco del pendolo è così. Se invece vogliamo costruire la pace dovremmo essere capaci di costruire ponti fra le isole della diversità, invece per quattro denari e dieci like questa gente sta svendendo l’anima dell'arte, della letteratura e della poesia. Nel frattempo, grazie al console israeliano Carrai, questa si prenda una bella grana legale.

Verrà mai qualcosa di buono dalla Francia?

Sarà che in questa post-democrazia le masse si estremizzano, in Francia la popolazione si è divisa fra la destra della Le Pen e la sinistra antisemita di Melenchon. La post-democrazia riflette il popolo e il popolo si riflette sulle istituzioni, una popolazione instupidita dai social può produrre solo questo. È ovvio che ogni posizione estrema genera il suo opposto speculare e l'esito di tutto ciò è semplicemente la guerra. È dai tempi della rivoluzione francese, affogata nel sangue della sua violenza genocida - mai dimenticare la Vandea -, che la Francia continua a proiettatare ombre scure sul resto del mondo. Arriverà mai anche un suo giorno di luce?

La vacanza dell'influencer

E ci si divide proprio su tutto. Una ‘modella’ di Onlyfans, Michelle Comi, ha lanciato nelle sue storie un appello, diventato virale: voglio andare in vacanza, invitatemi. Requisiti: hotel 5 stelle, villa con piscina, almeno 14 giorni, autista privato, amante dello shopping, no social, solo divertimento. E così si è attirata le antipatie di tutti quelli che non possono permettersela. Ma cosa c'è di strano o sbagliato nel chiedere? Quello che è strano non è che una ragazza faccia il mestiere più antico del mondo e non è strano neanche che questo mestiere si nasconda dietro a nomi in inglese, la lingua che gli italiani non conoscono, parole come ‘influencer’ ‘sex worker’ o ‘onlyfanser’ - espressione che tra l'altro chi parla inglese non usa -. E dire che ne avremmo di parole in italiano per raccontare questo mestiere. Il vero problema è che il rapporto fra i sessi è oramai crocifisso sugli smartphone, i maschi spaventati e colpevolizzati dal femminismo radicale che paragona ogni approccio a una molestia, si rifugiano dietro agli schermi, dove in cambio di danaro sono liberi di esprimere il loro lato maschile senza sentirsi dire che sono dei molestatori. E questo è un po' triste, molto triste. E forse la riflessione dovrebbe andare un po' più a fondo della simpatia e dell'antipatia e dovrebbe partire forse da qui.

Il diavolo veste Prada 2 femminista

E a proposito di ideologie del momento, sono proprio curioso di scoprire cosa inventerà la Disney per rendere il sequel de Il Diavolo veste Prada un’avanguardia del femminismo radicale dei nostri giorni. Quante cose sono degenerate in soli 18 anni e quanti dogmi dovranno inserire nel seguito di uno dei film più riusciti degli ultimi decenni. Già nel primo le figure maschili erano o negative o comunque accessorie, questa volta dovremo aspettarci stupratori e maschi assassini. Che brutta ideologia ha partorito l'America.

Una parlamentare nuda

Nel frattempo si parla di Noora Fagerström, una parlamentare finlandese che ha posato seminuda per una foto. Ancora una volta vanno in scena i più elementari meccanismi della comunicazione di massa, provocazione, scandalo, reazione, ricaduta e siamo qui a parlarne. Quest'era intrisa di femminismo è davvero molto contraddittoria, libertà alle donne, ma solo a volte, donne nude sì, ma solo se manifestano contro le pellicce. Io tifo Noora Fagerström nuda o vestita, una, cento o mille volte.

Ultima notizia, ultima generazione

Gli econarcisisti vogliono bullizzare Il Giornale, colpevole di aver raccontato che il fondo americano che li finanziava, il burattinaio magico, ha chiuso i rubinetti e loro ora chiedono soldi agli italiani per imbrattare le opere d'arte italiane. La psicosi autodistruttiva che stritola le coscienze dei più giovani è davvero cupa e insensata.

Chissà cosa avrebbero detto i grandi pensatori occidentali vedendo dove sarebbe arrivata la società che hanno contribuito a costruire. I millenaristi del clima prima o poi smetteranno di ringhiare, le scorie di pessimismo che hanno scaricato nelle menti dei giovani avranno bisogno di molti anni per essere smaltite.