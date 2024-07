Ultima Generazione di nuovo contro Il Giornale

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli attivisti di Ultima generazione, dopo aver fatto loro notare che il loro obiettivo non è "sanzionare" i giornali che non assecondano la loro linea, hanno cambiato il tiro e ora minacciano di imbrattare la sede della redazione per ricordare " il collasso climatico in corso " e il nostro " dovere di informare correttamente la popolazione al riguardo ". Tutto è nato alcuni giorni fa, quando questa testata ha riportato la notizia del taglio dei fondi di un ente americano alla loro organizzazione, che ha pertanto promosso una raccolta fondi per ottenere 20mila euro. L'obiettivo, ha dichiarato all'Adnkronos Riccardo Mercati, 56 anni, portavoce nazionale di Ultima Generazione, quello di continuare con le solite azioni, " che vanno dall'imbrattamento di opere d'arte e luoghi istituzionali con vernice lavabile, ai blocchi stradali all'interruzione di eventi ".

Il titolo fatto da questa testata non è stato gradito all'organizzazione, che ha pertanto pubblicato sui suoi social un post in cui lo "correggeva" e, legittimamente, utilizzata la polemica contro il quotidiano per la sua raccolta fondi. Se non che, nei commenti, gli amministratori della pagina davano retta a messaggi di questo tipo " dovremmo imbrattare il Giornale e quella specie di Pseudo Giornalisti ma di vernice nera ", replicando con un entusiasta: " Daje, facciamolo! Chi viene? ". E sostenendo un simpatizzante che affermava che per noi la deontologia è sconosciuta, gli stessi rispondevano: " Serve che gliela indichiamo con un po' di vernice ".

Questo quotidiano ha sottolineato come ci sia poca democrazia da parte di Ultima Generazione nel voler "imbrattare", per usare le loro parole, e "sanzionare", per usarne un'altra cara a quelle correnti, un quotidiano per il solo fatto di non sostenere la loro causa. E così, convinti di portare avanti una provocazione che, per citare ancora i loro sostenitori, fa " rodere il fegato a quei cialtroni de IlGiornale e Libero ", hanno realizzato un altro post in cui dicono che il loro obiettivo è " andare al Giornale a ricordargli del collasso climatico in corso e del loro dovere di informare correttamente a popolazione al riguardo ". Tutto questo, dopo aver fatto una certosina ricerca tra i titoli pubblicati dal quotidiano che non collimano con la loro narrazione. Come sottolinea un loro sostenitore, la vernice contro la nostra sede darebbe " un tocco di colore e a una montagna di merda ".

Convinti di avere la verità in tasca, non avvezzi al concetto di dialogo e alla possibilità che esistano opinioni diverse, da qualche ora hanno iniziato anche a frequentare la sezione commenti di questo sito e a rispondere ai lettori.

Servirebbe un giornale in grado di andare oltre i titoli clickbait per attirare attenzione, servirebbe un giornale che faccia informazione reale sul collasso climatico in corso

", replicano a un utente de il Giornale che faceva notare come non è con la vernice che si cambia il mondo.