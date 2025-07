Vacanze, ecco le 5 cose che devi fare una volta arrivato in hotel

Siamo in piena estate e molte persone stanno per raggiungere (o hanno già raggiunto) le mete scelte per le loro vacanze; qualcuno deciderà di soggiornare in hotel e, in questo caso, potrebbero essere utili i consigli dell'esperta Dimple Chudasama-Adams, travel expert di Birmingham. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l'agente di viaggi riporta cinque punti fondamentali da tenere in considerazione in caso di soggiorno in un albergo.

"Qual è la prima cosa che fanno i viaggiatori esperti quando entrano in una camera d'albergo? Non ammirare il panorama. Non disfare le valigie. Controllano eventuali problemi nascosti prima di sistemarsi ", scrive Chudasama-Adams, introducendo l'argomento. Dunque, prima di disfare i bagagli e raggiungere il balcone o la finestra per osservare il paesaggio, è bene controllare la stanza che è stata assegnata, così da evitare problemi futuri e rimediare subito in caso di bisogno.

L'esperta consiglia di fare immediatamente questo controllo,

Controlla la presenza di cimici. Sembra impossibile, e invece si tratta di un problema che può presentarsi, anche in hotel lussuosi. Il consiglio è quello di tirare indietro le lenzuola, e guardare bene in ogni angolo. Anche il materasso deve essere controllato; Pulire le superfici con cui veniamo a contatto. Una camera d'albergo dovrebbe essere sempre pulita, tuttavia è consigliabile pulire tutto ciò che può entrare in contatto con le nostre mani, come i vari telecomandi, gli interruttori, e le maniglie. In questo modo evitiamo di imbatterci in possibili germi rimasti in giro; Controlla le chiusure della porta e della cassaforte. Un altro aspetto da non dare per scontato è la sicurezza. La serratura della porta deve funzionare, così come la cassaforte, nel caso in cui intendiamo depositare qualcosa; Controlla il minibar. Le bevande devono essere chiuse, correttamente etichettate e, ovviamente, non scadute. L'esperta consiglia di scattare una foto con tutti i prodotti presenti, così che il personale dell'hotel, al momento del saldo, non aggiunga un addebito a sorpresa; Tenere la porta bloccata. Questo consiglio è rivolto soprattutto a chi viaggia da solo. Il consiglio è quello di bloccare con un cuneo o un lucchetto la porta della stanza. Questo per evitare a chiunque di entrare senza aver ricevuto il permesso.

quando non si è ancora rilassati. In un secondo momento, infatti, potremmo non aver voglia di sollevare questioni. Invece è giusto segnalare subito se qualcosa non va. Ecco dunque la checklist del professionista del viaggio.