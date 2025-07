Viaggiare in auto per andare in vacanza, occhio ai bagagli sul tetto: cosa dice il codice della strada

Milioni di italiani sono partiti, o stanno per partire, alla volta delle loro mete vacanziere, e in tanti hanno deciso di spostarsi in auto. Nonostante la considerevole capienza di certe vetture, ci sono casi in cui lo spazio non basta, e allora è possibile ricorrere al tetto del veicolo. Attenzione, però, perché ci sono delle condizioni da rispettare.

Per prima cosa, un consiglio è quello di approfittare dei pratici box che consentono di tenere i bagagli ordinati e sicuri. Ma ciò a cui bisogna fare realmente attenzione è il rispetto delle norme del Codice della Strada. Ci sono infatti delle regole da rispettare.

Un importante articolo da tenere in considerazione è l'art. 164 del Codice della Strada. Al comma 1 si legge che " il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio" . La regola, in questo caso, è molto chiara. Gli oggetti che intendiamo trasportare sul tetto dell'auto devono essere posizionati e assicurati con attenzione. Questo per garantire la sicurezza di chi guida, e degli altri.

Occhi anche alle dimensioni dei bagagli. Sempre l'art. 164, comma 2, dice: "Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61".

Andiamo dunque ad esaminare l'art.61, che tratta i limiti massimi di sagoma. Al comma 1 si legge "larghezza massima non eccedente 2,55 m", e in tale larghezza non devono essere comprese le sporgenze dei retrovisori. L'altezza massima, invece, non deve superare i 4 metri. Per quanto riguarda la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, questa non deve superare i 12 metri.

Si possono trasportare oggetti che sporgono della sagoma del veicolo, ma la sporgenza non deve superare i 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.

Il consiglio resta quello di utilizzare un. Un contenitore a chiusura ermetica e forma aerodinamica che permette di trasportare bagagli in tutta sicurezza sul tetto del proprio veicolo.