Vola a 191,7 milioni il Jackpot del SuperEnalotto

Il “6” del SuperEnalotto continua a far sognare i giocatori di tutta Italia perché continua a nascondersi e il Jackpot non si ferma, vale sempre di più e arriva a 191,7 milioni di euro, montepremi in palio per il concorso di questa sera venerdì 10 luglio.

In attesa del “colpo grosso” fanno festa tre persone che hanno centrato 1 punto 5 da 61.599,93 euro. La prima giocata vincente è stata realizzata a Solza (Bergamo) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Edicola La Coccinella situato in Via Roma, 35; la seconda a Mussolente (Vicenza) presso il punto di vendita Sisal A Botegheta situato in Via Vittoria, 34; la terza a Napoli presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Monteoliveto, 24.

La combinazione vincente è stata: 9 – 17 –

20 – 31 – 40 – 79 – J 58 – SS 47. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 9 luglio ha assegnato 474.488 vincite.

Sito ufficiale: https://www.superenalotto.it/