I fiocchetti rossi, le scarpe rosse, le panchine. E una campagna di sensibilizzazione a tappeto: ecco perché siamo diversi rispetto a «quel» 25 novembre. Ecco perché il femminicidio di Giulia Cecchettin ha creato un dopo. Il Codice rosso è stato rafforzato ma c’è ancora pareccho da fare. Altrimenti certe misure di sicurezza (stalking e braccialetti elettronici) rischiano non solo di non proteggere ma di creare l’effetto opposto, cioè una reazione aggressiva di chi già si è dimostrato violento.

Dal 2023, il numero di braccialetti antistalking richiesti mensilmente è aumentato di 25 volte: da 20 a 500. Nei tre anni prima della legge, le richieste mensili erano 426 su 1.200 dispositivi disponibili. Dal 2024 in poi il numero di braccialetti ha invece iniziato a scarseggiare. E poi sono emersi vari problemi di funzionamento: la durata delle batterie non è sempre adeguata, la dipendenza dal segnale radiomobile non è uniforme sul territorio e, in caso di ridotta copertura, si rileva una minore precisione o l’impossibilità di geolocalizzare la persona da controllare.

Celeste Palmieri, 56 anni e 5 figli, viene uccisa nel 2024 a San Severo, nel parcheggio di un supermercato, dall’ex marito: il braccialetto elettronico che lo doveva tenere lontano da lei almeno di 150 metri si era inceppato. Il dispositivo di sicurezza non è bastato nemmeno a salvare Camelia Ion, strangolata nell’edificio della stazione a Civitavecchia: nonostante il braccialetto l’ex compagno, già denunciato per stalking, è riuscito a raggiungerla. Roua Nabi, origini tunisine di 34 anni, è stata accoltellata al torace a Torino dall’ex marito: mezz’ora prima il braccialetto elettronico aveva inviato un alert alla centrale di controllo. «Il braccialetto è uno strumento di controllo e non una misura cautelare autonoma - spiega l’avvocato penalista Anita Liporace dell’associazione Doppia Difesa - quindi la sua applicazione non può prescindere da una corretta valutazione del rischio, caso per caso, da parte del magistrato. Se il rischio viene valutato alto, le misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, seppure col braccialetto elettronico, possono non essere adeguate. Un altro aspetto importante - che talvolta ha costituito un elemento critico - è la fattibilità tecnico-operativa legata all’applicazione del braccialetto: deve esserci non solo al momento dell’esecuzione della misura, ma per tutta la sua durata. Se manca, rende inutile il braccialetto e richiede la verifica dell’adeguatezza della misura in atto». Il ministero dell’Interno ha deciso di gestire direttamente le forniture e ad aprile la Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio ha stabilito di accorciare i tempi di attesa per l’installazione (arrivati anche a 30 giorni). «È anche importante - aggiunge Liporace - continuare a formare chi, a vari livelli, si occupa dell’applicazione e installazione dei braccialetti nonché informare le persone offese sul funzionamento e sui limiti dello strumento».