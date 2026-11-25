Si tingono di rosso le facciate di trenta stazioni ferroviarie, da Nord a Sud Italia, insieme alla sede centrale di Fs dove le donne e gli uomini del gruppo posizionano simbolicamente delle scarpette rosse contro la violenza di genere, 24 novembre 2026. ANSA/Ufficio Stampa FS Italiane ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA DI FS- USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE � FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++

C’è una linea che non dovrebbe essere oltrepassata: quella che separa il rispetto dalla sopraffazione, la libertà dal controllo, la dignità dalla sua negazione. È da questa immagine che il Gruppo FS parte, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per rinnovare il proprio impegno contro ogni forma di violenza, abuso e discriminazione di genere.

Il rosso illumina le facciate di trenta stazioni ferroviarie, da Nord a Sud, e la sede centrale del Gruppo. Donne e uomini di FS depongono simbolicamente scarpette rosse: un segno riconoscibile, che porta negli spazi del lavoro e del viaggio il richiamo a una responsabilità comune. Non riguarda soltanto chi subisce o chi interviene: passa dai comportamenti quotidiani, dalle parole scelte, dalla capacità di vedere i segnali di abuso e di non ignorarli.

«Contrastare la violenza contro le donne significa promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla conoscenza e sulla valorizzazione delle unicità di ogni persona. Come Gruppo FS abbiamo adottato il principio di tolleranza zero verso ogni forma di molestia e discriminazione», dichiara Francesca Stacchiotti, Chief People, Culture & Transformation Officer del Gruppo FS. «Un impegno che portiamo avanti attraverso azioni concrete di prevenzione, abilitazione e tutela, dal Codice di Condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, fino allo sportello di ascolto della Consigliera di Fiducia dedicato alle nostre persone».

Accanto alle misure per chi lavora nel Gruppo, c’è un intervento rivolto anche a chi ne attraversa ogni giorno i luoghi: clienti, viaggiatori, frequentatori delle stazioni e persone che sostano nelle aree Anas. Con Fondazione Libellula, FS ha realizzato una guida pratica che affianca la formazione interna e aiuta a riconoscere anche le forme meno evidenti di violenza, compresa quella economica e gli abusi legati agli strumenti digitali.

La guida richiama l’attenzione su critiche e umiliazioni reiterate, isolamento da amici e familiari, controllo di messaggi, password e spostamenti. E poi minacce, ricatti, limitazioni dell’autonomia economica: comportamenti diversi, dietro i quali può nascondersi una libertà progressivamente ristretta. Lo strumento offre indicazioni concrete per riconoscere queste situazioni e chiedere aiuto, attraverso i principali numeri e riferimenti utili. Il primo passo, spesso il più difficile, è dare un nome a ciò che accade. L’impegno del Gruppo si misura anche nelle politiche aziendali. FS ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, che conferma un lavoro strutturale e continuativo per una cultura fondata su equità, pari opportunità e valorizzazione delle differenze e delle unicità. Sono 14 le società del Gruppo attualmente certificate: le politiche comuni raggiungono così un perimetro che coinvolge più di 70mila persone.

Le luci rosse delle stazioni sono un segno visibile; la sfida è fare in modo che il messaggio resti anche quando si spengono. La linea da non oltrepassare passa nelle relazioni, nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici. Riconoscerla significa non considerare la violenza un fatto privato. Significa scegliere, ogni giorno, da che parte stare. Una stazione è un luogo di passaggio, fatto di incontri brevi e vite che si sfiorano; proprio per questo può diventare uno spazio in cui il tema non resta confinato alla dimensione privata. Portarlo alla luce significa rendere visibile ciò che troppo spesso viene taciuto oggi.