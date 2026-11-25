Giordano Bruno Guerri, oggi tutti i giornali aprono con le rivelazioni del diario segreto di Papa Francesco, che racconta di aver visto e sentito il diavolo tre volte nella sua vita. Da storico della Chiesa e biografo dei suoi eretici, come legge queste dichiarazioni?

«Le leggo con la fascinazione dello storico e il disincanto del laico. Vedere il diavolo dal finestrino di un’auto a Buenos Aires o sentirne il “rantolo trionfante” a Roma fa un certo effetto nel XXI secolo, ma rientra perfettamente nella grande tradizione del misticismo cattolico e nella psicologia di chi vive la fede come una lotta incessante tra luce e tenebre. Nelle mie ricerche sulla Chiesa ho imparato che la presenza del demonio è un chiodo fisso della gerarchia. Ma c’è modo e modo di intenderlo. Il grande teologo modernista Ernesto Buonaiuti - il prete scomunicato al quale mi sono dedicato nel mio saggio Eretico o santo - sosteneva che l’impalcatura medievale del demonio in carne, corna ed ossa fosse un’invenzione folkloristica, usata per secoli dalla Chiesa per incutere terrore e controllare le coscienze dei fedeli anziché educarle alla libertà del Vangelo. Buonaiuti riportava la parola satan al suo vero significato etimologico biblico: “l’ostacolo”, “il trabocchetto”, “l’avversario”... Francesco, invece, unisce una visione mistica arcaica a un’esigenza umana modernissima: mostrare le proprie fragilità spirituali, i dubbi, le aridità. Che un Papa ammetta di aver tremato di fronte al male e di essersi difeso impugnando il rosario come un’arma lo avvicina al popolo, anche se farà storcere il naso ai razionalisti».

Nel suo diario Francesco parla anche della crisi spirituale vissuta tra il 2021 e il 2022. C’è un paradosso tra questo Bergoglio intimo e le accuse, più o meno velate, che gli sono arrivate dagli ambienti più conservatori della Chiesa?

«Il paradosso è clamoroso. Proprio mentre Francesco confessa nei suoi taccuini privati di aver combattuto contro il demonio e contro le proprie debolezze, i suoi nemici interni lo accusano esattamente del contrario! Lo hanno accusato di aver fatto entrare “il fumo di Satana” in San Pietro per via delle icone indigene della Pachamama, o addirittura di essere un Papa eretico. In Eretico o santo racconto come persino il Preposito Generale dei Gesuiti, Padre Arturo Sosa Abascal, si sia attirato accuse di eresia dai tradizionalisti per aver espresso una posizione spiccatamente modernista, spiegando che il Diavolo “esiste come realtà simbolica e non come realtà personale”. Francesco si trova in mezzo a questo scontro di secoli: da una parte un’ortodossia rigida che usa il demonio come manganello teologico contro le riforme, dall’altra una spiritualità personale che cerca di calare il cristianesimo nella realtà tragica dell’uomo contemporaneo. In questo, piaccia o no ai cardinali di Curia, Bergoglio è molto più vicino alle intuizioni di Buonaiuti e del modernismo di quanto il Vaticano sia disposto ad ammettere».

A proposito di demoni e Vaticano, lei ha un ricordo del tutto personale legata a questo tema...

«Nel 1985, quando pubblicai Povera santa, povero assassino, la vera storia di Maria Goretti, dimostrai — carte del processo canonico alla mano — che la bambina si era difesa dallo stupro per istinto naturale e che la sua santificazione era stata forzata nel 1950 da Pio XII, a cui serviva un simbolo politico di castità contro la “corruzione” dei costumi portata dagli americani. Ebbene, una settimana prima che il libro uscisse in libreria, il cardinale Pietro Palazzini, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, indisse una conferenza stampa in Vaticano e la esordì solennemente dicendo: “Giordano Bruno Guerri è uno strumento del demonio!” Nel 1985, non nel Medioevo! Risposi che semmai mi si poteva dare del “demonio”, ma non dello “strumento”! La vicenda dimostra come in Vaticano l’etichetta del demoniaco sia sempre stata la scorciatoia preferita per liquidare gli storici e i ricercatori...».